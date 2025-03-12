經濟疲軟韓國年輕人唔再追名牌手袋？原來改崇尚「這1類」商品

隨著經濟不景氣，現代年輕人消費觀念逐漸轉變，開始注重個人風格和獨特性，因此不再一昧追求那些曾代表「時尚」的名牌奢侈包。



據韓網指出，近年來名牌化妝品反倒成為百貨公司的熱門選項，不少精品大牌紛紛進軍韓國化妝品市場。

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根據韓媒「파이낸셜뉴스 （Financial News）金融新聞」報導，韓國樂天、新世界及現代百貨3家百貨公司，其中的PRADA、Hermès及GIVENCHY等名牌，化妝品專櫃銷售額在去（2024）年增加了16%-24%，這個數字遠遠超過三大百貨公司去年名牌銷售額增加的5～11%。

隨著經濟衰退長期化，越來越多的韓國消費者轉而購買相對價格較低的口紅、眼影等奢侈化妝品，而非數百萬至數千萬韓元的高價奢侈包或服飾。在這種「小奢侈」趨勢的推動下，奢侈化妝品的銷售額增長率比時尚類高出最多四倍，即使在經濟不景氣中也保持著「高人氣」。

樂天百貨美妝團隊採購員閔多海（민다해）分析，

「以奢侈美妝品牌為中心的『小奢侈』趨勢持續存在。」



現代百貨相關人士也表示，

「奢侈品牌的美容產品線正在推動百貨公司整體化妝品銷售增長率，我們認為，在經濟不景氣時購買奢侈化妝品而非奢侈包的『口紅效應』，也與這些品牌的銷售增長有關」



不僅是百貨公司，Coupang（酷澎）等電商平台也在擴大被稱為「奢華美妝」的奢侈化妝品業務。Coupang自去年10月起運營奢華美妝服務「R.LUX」，並不斷增加入駐品牌，最高價的產品是一款售價高達130萬韓元（折合約6,940港元）的抗皺霜。

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隨著這種消費趨勢的變化，奢侈品牌也在擴大化妝品產品線。Louis Vuitton宣布，將於今年秋季推出創立以來的首個化妝品產品線「La Beaute Louis Vuitton」。路易威登進軍化妝品領域，是因為在奢侈品行業中，全球經濟衰退對時尚領域造成了打擊，唯獨化妝品銷售仍保持著增長的好勢頭。

事實上，LV、Dior、FENDI等所屬的奢侈品集團LVMH，去年的銷售額中，時裝和皮革製品下降了3%，但香水和化妝品卻增長了2%：PRADA也在2023年推出化妝品產品線，並進軍韓國、不斷擴大門市。

奢侈品行業相關人士分析，

「奢侈品的核心客戶群在經濟衰退中並未受到太大影響，但仍無法避免銷售額下滑，進軍化妝品這項新的業務，似乎是為了在不受經濟趨勢影響的情況下，確保能有穩定的收入」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】