返工時尚｜日本潮人恤衫4種穿搭法　展現Smart Casual百搭造型

恤衫也許是許多人不太常選擇的單品，由於恤衫經常給人正式或穿著較無修飾度，尤其上身較豐腴的身形，可能對襯衫避而遠之，但其實它並沒有想像中那麼難駕馭，不僅百搭實穿之外，也沒有季節流行性的問題。



當懶得想搭配時，很適合將襯衫拿出來穿著，如果還在思考該如何搭恤衫的話，推薦可以參考日本女生的造型靈感，透過不同單品加乘組合，快速變化多變的風格樣貌，想知道襯衫有哪些穿搭技巧嗎？一起從以下4套恤衫混搭公式，打造時髦又具顯瘦度的率性LOOK。

日本女生最愛4種恤衫混搭公式，返工都可以輕鬆打造時尚得體造型（點擊放大瀏覽）▼▼▼

日本女生最愛4套恤衫時尚造型公式（01製圖）

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1. 恤衫+背心

平時喜歡多層次搭配的話，推薦可以選擇背心與恤衫為搭配，以合身或者落肩剪裁的背心，能使上身看起來兼具顯瘦修飾，並將襯衫領子放置背心外，讓細節增加精緻焦點，下半身不論穿著休閒長褲、西裝褲都很合適。

2. 恤衫+毛衣

面對忽冷忽熱的春季，不妨嘗試以洋蔥式造型，例如選擇毛衣+襯衫，當早上天氣較冷時，毛衣能製造保暖溫度，如果下午變熱後就可把毛衣脫掉，輕鬆打造符合季節溫度的聰明穿搭術。

3. 恤衫+短裙

選擇一件寬鬆剪裁的襯衫，將恤衫當作迷你洋裝穿著，再內搭直筒、A字短裙，讓襯衫也可快速增添輕甜可愛印象，另外透過短洋裝兩件疊搭，打造質感兼具的日系氛圍。

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4. 恤衫+牛仔褲

當懶得想搭配時，嘗試以襯衫和牛仔褲為混搭組合，百搭實穿的牛仔褲，利用不同上衣單品更換，便可快速帶來嶄新造型視覺，讓外出時刻擁有時髦又率性的衣著焦點，隨性踏上娃娃鞋、樂福鞋就很好看加分。

穿上恤衫展現時髦率性日系層次

以上推薦4套襯衫混搭公式，從外搭背心、毛衣到下身單品變換，大家也學會日本女生最愛的搭配組合嗎？接下來一起穿上恤衫，呈現層次豐富的時髦日系焦點。

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【本文獲「Japaholic」授權轉載。】