春夏大熱單品「屁簾」蕾絲裹裙　4種時尚風格演繹　增添時尚感

越來越能感受到氣溫明顯升溫，大家是不是已經迫不及待換上春夏新品，為日常裝扮營造耳目一新的造型樣貌，每到新季節來臨的時候，便會開始收集流行資訊，觀察街頭人士風格動向，讓自己再購入新品時，也能快速打造最IN時髦風格。



喜歡關注日本穿搭的大家，近期有沒有發現日本女生衣著裡，都有一款能見度超高的單品？答案就是「蕾絲裹裙」，運用蕾絲、亮片、透膚混合的裹裙，很適合拿來增添層次之外，透感面料也很推薦在春夏使用，想知道透膚裹裙有哪些必學搭配技巧嗎？一起從以下4套靈感參考，讓你隨時隨地變幻出率性甜美的多變LOOK。

春夏必備單品「蕾絲裹裙」（屁簾）的4種風格組合，從率性到優雅，教你打造最潮造型（點擊放大瀏覽）▼▼▼

時尚單品「蕾絲裹裙」4款不同風格搭配（01製圖）

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LOOK 1. 率性×休閒

蕾絲向來給人浪漫的印象，但在搭配表現時，其實可以透過不同單品加乘，便能輕鬆駕馭出不一樣的視覺感受，例如以皮衣外套+短背心+短褲打造休閒風格，或者合身短上衣加長褲，再圍裹蕾絲短裙，不規則裙襬可修飾腿部線條，另外混搭長靴營造率性街頭魅力。

LOOK 2. 中性×男孩

當想轉換男孩氣息的話，蕾絲裹裙也能快速製造嶄新衣著魅力，選擇寬版襯衫為搭配，利用蕾絲裹裙和牛仔褲混合，連結裙與褲的疊搭技巧，讓衣著呈現中性中帶點細節重點，隨性踏上球鞋就很好看加分。

LOOK 3. 輕甜×個性

忽冷忽熱的春季，有時天氣宛如夏天般炎熱，此時透過背心、A字裙、蕾絲裹裙混合，運用兩件裙子的造型技巧，使整體顯得輕甜聚焦又增添層次，如果晚上變冷時，只要外搭罩衫立即展現日系個性。

同場加映：春夏日本流行必備「透膚上衣」4套靈感穿搭 防曬兼具時尚小性感（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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LOOK 4. 知性×優雅

每到此時便會回歸的「西裝外套」，俐落版型和剪裁，能撐起高級質感氛圍，透過知性西裝外套與優雅蕾絲裹裙結合，輕鬆詮釋一股簡約大方的穿衣風格，不僅適合通勤族，也很推用來約會穿搭。

一條蕾絲裹裙打造多樣化造型

每天外出前總是想破頭要怎麼搭配衣著嗎？以上推薦4套日本女生最愛穿搭靈感，大家也掌握其中混搭巧思嗎？一起穿上蕾絲裹裙點綴層次豐富的日系Look。

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