電影時尚丨時裝設計迷必追5部經典電影！透過大銀幕了解時尚圈

對於許多人來說時尚產業遙不可及，雖然不曉得這個看似光鮮亮麗的行業到底都在幹嘛，但心中仍然充滿嚮往，渴望有機會成為其中一員，窺探那些不為人知的內幕。



除了想踏入這個夢（崩）幻（潰）職場的人外，包含那些時尚狂熱者，同樣都是每季時裝週大秀必追、把品牌歷代設計師倒背如流。儘管如此，還是沒辦法滿足你嗎？可別忘了還有許多部時尚相關題材的電影能夠讓我們「大飽眼福」，接下來編輯為大家精選出5部值得我們一看再看的時尚類型經典電影！

時裝迷必追5部精選電影，帶你深度解密時尚界背後的故事（點擊放大瀏覽）▼▼▼

5套推薦觀看經典時尚圈電影（《珠光寶氣》劇照；01製圖）

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1. 《穿著Prada的惡魔》

這部電影各位應該都相當熟悉，由梅莉史翠普（Meryl Streep）和安妮夏菲維（Anne Hathaway）所主演，完整呈現時尚產業的不同面向。舉凡難取悅的時尚女魔頭總編，總是以冷酷無情的言行對待助理小安，以及小安拋下尊嚴的為總編做牛做馬，種種現實面的描繪都讓人宛如身歷其境。《穿著Prada的惡魔》締造超高票房，從2006年上映至今仍是時尚迷的心頭好，甚至許多年輕人在觀影後，萌生想進入時尚產業工作、成為時尚編輯的念頭，不僅是代表時尚圈的經典電影，影響力也遠遠超乎我們的想像。

2. 《時尚鬼才：McQueen》

關於設計師的紀錄片不勝枚舉，而2018年上映的《時尚鬼才：McQueen》，無疑是最具話題性的作品之一。主角亞歷山大麥昆（Alexander McQueen）被稱為百年難得一見的天才設計師，內心富有超狂的叛逆DNA，讓他不按牌理出牌、不走尋常路，為時尚產業帶來許多想像與創新。

正當他的事業一飛沖天，成為備受矚目的設計師之際，他選擇於2010年2月離開人世，對時尚圈造成相當大的衝擊。導演將他的傳奇一生以「錄影帶」不同章節的形式呈現，並且把McQueen每季的經典代表大秀作為主軸，讓人緬懷這位無人能夠超越、取代的神等級人物，看完勢必都會起雞皮疙瘩！

3. 《香奈兒》

香奈兒女士是眾多設計師的標竿，這位偉大的女性甚至改變了時尚史，在當時為女人的時尚造型帶來更多可能性。片長約為3小時，闡述香奈兒女士從小到大的生活，包含在孤兒院長大的過往、遇到生命中的摯愛、一舉成為家喻戶曉及受人景仰的時尚設計師。值得一提的是，此傳記電影以法文發音，從中可以感受到浪漫的法式優雅。其實全片除了能夠一窺透過她之手，如何締造時尚的演變外，還有其他像是細膩刻畫女性自覺的層面，無形之中增加我們的自信。

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4. 《時尚惡魔的盛宴》

說到時尚圈最具影響力、喊水會結凍的代表人物，非時尚雜誌《VOGUE》總編輯a.k.a.女魔頭安娜溫圖（Anna Wintour）莫屬。她能夠決定時尚如何運作，除了一手建立《VOGUE》帝國，最重要的還有每年5月隆重舉辦的Met Gala盛會，也是必須歸功於安娜溫圖。《時尚惡魔的盛宴》便是完整紀錄她如何帶領整個時尚產業，為這場極為重要的時尚晚宴做準備。所有能夠讓時尚迷感到興奮的元素：明星、紅毯、設計師、服裝、媒體，在這部電影中應有盡有，透過大銀幕的呈現了解時尚圈的所有環節。

5. 電影《珠光寶氣》（Breakfast at Tiffany's）

由時尚Icon柯德莉夏萍（Audrey Hepburn）主演，雖然是1961年上映的經典老電影，故事主軸為一位鄉下女孩兒跑到大城市，只為追求上流生活，但電影中她的造型才是令時尚迷著迷的主要原因。柯德莉夏萍對富家子弟傾心，打扮自然也是必須符合名媛的模樣，其中最經典的一套，就是柯德莉夏萍現身於紐約第五大道時，帶著墨鏡、穿著黑色小禮服，拿著牛角包望向Tiffany & Co.的櫥窗櫃，癡癡的看著夢寐以求的珠寶。而她所配戴的項鍊即為Tiffany的鎮店之寶，是中央鑲嵌重達128.54克拉的TIffany傳奇黃鑽，也是品牌具指標性的作品之一。

以上5部精選電影，你最愛的是哪一部呢？不妨趁著假日重新溫習一下吧！

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