買完手袋轉頭貶值？名牌愛好者揭5種不要買精品包：跟風款唔保值

作為一個精品包的入門者，在買手袋的時候，就更需要進行360度的全面考量了！



小紅書網友「百撕不得琪姐」就根據自己買包的經驗，整理出了5種不建議購買的手袋，現在就一起來看看吧！

內行人教5款最不保值的精品手袋千萬別買，別再花冤枉錢（點擊放大瀏覽）▼▼▼

5類不值得購買名牌手袋（IG@amore_tokyo；01製圖）

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1. 特別挑場合&衣服的手袋

花那麼多錢買一個精品包，當然就是要多揹、多用才划算！但是，有些精品包，當時在設計的時候，其目的本來就不是為了「日常」所設計，反而是為了一些正式場合所設計的包包。這類型的手袋，多半都會看起來就有股優雅高貴氣場，服裝搭配上，自然也是走同樣的風格，若你穿衣風格是休閒、運動風，拿起來就不是那麼和諧，花大錢買的手袋，實際揹的次數也沒有那麼多，根據自己的風格來買包包，就更是重要。

2. 顏色搶眼+大logo的手袋

這邊並不是說，老花款的手袋不建議買，百撕不得琪姐舉例，有些包款的顏色相當搶眼，再搭配幾乎是眾所皆知的大logo，在遠遠的地方就能看見手袋的身影，有種是和全世界宣布：「我今天揹了名牌包！！！」但是人的穿搭風格、喜好還有流行的趨勢都會隨著時間變化，相較之下，這類型的包款，使用期限就沒有那麼長了。

3. 重量很重的手袋

基於手袋的皮革、五金，有些款式主打真材實料的堅持（這點很棒，真的！）但是，就難以避免包包本身會有一定的重量了，手袋本身就重，稍為裝一點東西就會變得更重，揹在身上的時候，還有可能高低肩、傷脊椎，久了也不會想要揹。

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4. 流行款的手袋

百撕不得琪姐語重心長透露，風靡全球的那種流行款包包：

「當時有多火，現在就有多落魄」



畢竟潮流來的快，去得也快，與其盲目跟隨著大家揹什麼精品包，毫不猶豫地掏錢買畫提款，不如好好思考、多看多比較，篩選出自己最適合的包，別讓自己花了大錢，卻買了時代的眼淚。

5. 需要精心保養的包

為什麼精品手袋會那麼貴？除了買他們的「品牌價值」外，其實越好的包包，他們的皮革選挑就越為嬌貴，濕度、溫度、收納方式，都更需要花時間去保養，有些皮革還很容易被刮傷。若你本身個性就是比較自由奔放，不會特別留意包包安全的人，對這類手袋執念的女生，建議就暫時放下吧！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】