2025精品水桶包新7款必收　LV村上隆聯名　Gucci大容量可返工返學

水桶包憑藉流暢線條與寬敞收納空間，成為時髦通勤族的心頭好。



從極簡純色到再生材質等細節，各大精品不斷推陳出新，賦予經典款式更多風格變化，不僅實用百搭，也是衣櫥中歷久不衰的投資單品。從Gucci、Bottega Venta的優雅氣質，到Lv、Fendi的俏麗設計，今年春夏，是時候為造型添上一款兼具功能與品味的時髦夥伴！

2025春夏7款精品水桶包精選推薦，Louis Vuitton村上隆聯名不容錯過，Dior可愛優雅展現魅力（點擊放大瀏覽）▼▼▼

2025最新7款名牌水桶包推介（Bottega Veneta官網；01製圖）

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1. Louis Vuitton

Louis Vuitton LV x TM All In BB，$21,500



這款LV聯名村上隆系列的復刻版「All In BB」包款，以典雅輪廓融合大膽藝術，採用品牌標誌性的塗層帆布，Monogram圖案在日本藝術家村上隆的繽紛彩虹色調詮釋下更顯靈動活潑，將玩味與高級工藝完美融合。值得一提的是，精緻行李吊牌以俏皮蝴蝶結點綴，搭配重新演繹的掛鎖細節，為整體設計增帶來趣味性。

2. Prada

Prada Duet Re-Nylon水桶包，$15,000



Prada一直以來致力於尼龍材質的發展，展現對可持續時尚的前瞻視野。這款水桶包使用來自海洋回收塑料的環保材質，包身設計簡約流暢，正面外袋與標誌性金屬三角徽標低調點綴，Saffiano皮革細節則為包款注入經典質感，成為追求風格與責任並存的理想之選。

3. Gucci

Gucci GG Supreme Ophidia小型水桶袋，$16,500



Ophidia系列再次煥發新意，以全新水桶包為品牌的復古精髓注入現代魅力，以標誌性GG Supreme帆布打造，並在底部點綴紅綠織帶，配備流暢的單手柄與可拆卸背帶，無論是優雅手提還是隨性肩背，都能輕鬆駕馭日常造型。

4. Bottega Veneta

Bottega Veneta Liberta Bucket，$30,000



Bottega Veneta推出這款能夠手提也可以肩背的水桶包，包身設計融合結構感與流暢線條，搭載雙翻蓋開合設計，增添層次細節，當然不忘本行的工藝細節，點綴具有雕塑感的金屬扣環，與皮革同軸線巧妙結合，展現洗鍊質感，成為造型中的一大亮點！

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5. Dior

Dior Miss Caro束繩迷你水桶袋



淡粉色的抽繩水桶包搭配Macrocannage大籐格紋縫線，為Dior Caro系列注入休閒優雅氣息，正面CD金屬標誌點綴，結合兼具美感與實用性的抽繩設計，可調節復古金色鏈帶交錯同色琺瑯細節，相當適合優雅高貴的妳！

6. Loewe

Loewe Mini Pebble bucket in smooth calfskin，$18,450



提到水桶包，當然不能少了Loewe「Pebble」。以極簡線條勾勒出優雅輪廓，獨特的Anagram Pebble設計讓肩帶長度可靈活調整，增添日常攜帶的便利性，無論是單肩背或斜背，都能輕鬆駕馭，是日常造型中必備的百搭單品。

7. Fendi

Fendi Mon Tresor，$15,800



標誌性Fendi Eyes細節出現在Mon Tresor水桶包上！鑲嵌立體金屬鳶尾花，滿滿的工藝細節，搭配索繩開合設計與紅色皮革拉鏈頭，增添一抹鮮明對比。值得一提的是，擁有雙手柄與可調式、可拆卸肩帶，完美平衡時髦度與實用性，推薦給喜歡特別款式的妳！

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