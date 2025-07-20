打造清爽造型必學4套「水藍色」穿搭示範　輕鬆混搭出小清新風

炎熱季節裡，外出造型都會希望以簡單舒適款式為主，例如透涼單品或者機能材質，都能讓肌膚不會感到悶熱不適，除此之外，不妨嘗試以「顏色」混搭，瞬間便能玩出清爽視覺。



像是近期日本女生超愛的「水藍色」，色彩給人溫柔知性的印象，屬於非常好駕馭又百搭的色系，尤其非常適合夏天穿著，在穿搭上能營造一股清新涼感氣息，運用不同下身變換，同時增添多變且注目的日系樣貌，想知道2025夏日有哪些水藍色衣著推薦嗎？一起從以下4種風格打造好感女孩魅力吧。

夏日降溫水藍色穿搭術4種搭配推薦，跟著日本女生穿出清新好感魅力（點擊放大瀏覽）▼▼▼

夏日營造清爽感4套水藍色穿搭推薦（01製圖）

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LOOK 1. 水藍色系基本款

小清新風穿搭的重點步驟一，著重簡單不繁複的服飾剪裁，利用基本款搭配，創造出舒適又自在的穿衣方式，像是夏日不可或缺的透膚襯衫，融入水藍色系，輕鬆製造一股降溫視覺，以水藍襯衫、Bra Top、寬鬆下身混合，連結率性休閒的日常風格。

LOOK 2. 水藍色POLO衫

喜歡關注日本流行動態的大家，相信一定都有發現，近期日本女生出鏡率超高的「水藍色POLO衫」，很推薦用來打造輕復古的學院造型，選擇水藍POLO衫+百褶短裙，瞬間帶來少女感滿分的可愛度，加入淺米色長褲，結合淡柔配色技巧，使整體看起來不僅降溫還很涼爽。

LOOK 3. 水藍刷色牛仔褲

衣櫃裡一定都有的水藍刷色牛仔褲，當陷入穿搭靈感困難的時候，不妨穿上牛仔褲來增添時髦與修飾度，運用直筒、小喇叭剪裁，或破壞感、開衩設計，再穿著時能增加腿部顯瘦又修長的線條，上衣隨性搭坦克、針織、細肩背心也可以，讓你快速時髦有型出門。

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LOOK 4. 水藍色肩帶洋裝

當想營造甜美系造型的時候，嘗試以抽繩、蝴蝶結、荷葉細節點綴的肩帶洋裝，結合「水藍色」為衣著注入年輕活力的日系微甜感受，不僅合適穿去約會、逛街，也很推薦穿去出遊度假，一件式剪裁的單品，卻能立即呈現滿分的時尚重點，擔心太陽太大曬黑時，外搭罩衫就很好看加分同時顯層次。

本季必備水藍色單品推薦一起入手

以上推薦4款水藍色單品，從襯衫、POLO衫、牛仔褲、洋裝等，款式多元且富變化加上不同下身混搭，簡單傳達一股清爽舒適，還可兼具夏季涼感日系好感風格。

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