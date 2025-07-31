日雜夏季熱門「碎花」單品4種穿搭　荷葉袖可助修飾手臂拜拜肉

日常外出穿搭選擇，都會希望以符合季節溫度的造型呈現，像是夏天給人熱情陽光的感受，如果將此氛圍放入衣著裡，更快速營造聚焦且搶眼的風格，例如夏天正流行的蕾絲、透膚、細肩帶洋裝等，不僅能為整體注入一股輕盈視覺，同時營造清爽涼感印象。



每到此時，便會有一款單品元素，悄悄成為日本女生最愛穿的小黑馬款式，答案就是「碎花」，精緻細膩的印花圖案，很顯甜美氣質之外，也適用各種場合呈現，以下為大家整理4款日雜日牌都在推的款式，從各式剪裁到設計，讓你快速展現好感氣息，還能製造顯瘦修飾的身材比例，有哪些不可錯過的必備呢？一起來看看吧。

日牌流行熱門夏日關鍵字「碎花」單品，教你4款日雜模特兒熱門同款穿搭（點擊放大瀏覽）▼▼▼

4款碎花單品夏日穿搭範本整理（01製圖）

+ 17

1. 碎花背心

近期在日本女子圈掀起一股大流行的「碎花背心」，運用寬肩帶或坦克背心為主的款式，結合花朵圖案點綴，為夏季展開一場浪漫優雅的日系氣息，選搭休閒長褲連結出遊或約會都合適的穿著，換上裙+褲組合，立即轉換出個性十足的街頭感受。

2. 碎花澎袖上衣

著重在袖子設計的碎花上衣，以澎袖加強上半身的造型重點，讓你不需想過多穿衣方式，便能呈現搶眼聚焦的衣著層次，選擇澎袖碎花上衣加寬褲，打造率性舒適的輕便風格，隨性踏上涼鞋、厚底鞋，再揹上編織包就很好看加分。

3. 碎花細肩帶洋裝

平時喜歡多層次疊搭的大家，不妨嘗試透過TEE、細肩帶碎花洋裝、蕾絲長褲為搭配組合，層層堆疊之下，連結專屬魅力的時髦品味，而洋裝可以選擇迷你或者膝上的長度，整體看起來才不會顯厚重，反而製造輕盈涼感的夏日氛圍。

同場加映：Somi全昭彌人間芭比穿搭超有魅力 快來學5大甜酷風時尚造型要點（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 18

4. 荷葉袖抽皺罩衫

如果想使身形瞬間修飾顯瘦感時，推薦可穿上荷葉袖抽皺罩衫，運用荷葉袖來巧妙修順肉肉手臂，結合胸下、腰部的抽皺細節，提高腰線同時讓腰與臀加強瘦感，下身不論混搭棉褲、工裝褲都是今年最流行穿搭。

今夏穿上碎花上衣打造日系時髦

夏日不可錯過的碎花上衣，大家還在觀望準備入手嗎？以上推薦4款碎花單品，使每天都能輕鬆營造與眾不同的時髦亮點，還能點綴輕甜與個性加乘的多變日系LOOK。

同場加映：4款日系人氣涼鞋款式推薦 附日本女生穿搭範例 打造時尚魅力（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】