Somi全昭彌人間芭比穿搭超有魅力　快來學5大甜酷風時尚造型要點

韓國歌手Somi（全昭彌）出身於知名娛樂公司JYP，因參加選秀節目《PRODUCE 101》而嶄露頭角，並以期間所屬的限定樂團I.O.I成員身份正式出道，如今她以Solo歌手活躍於樂壇，累積〈Fast Forward〉、〈Don't Let Me Go〉等代表作歌曲。Somi擁有加拿大與韓國雙重國籍，身高172公分的高挑身材、混血精緻的五官，加上一頭金髮，使她獲得「人間芭比」的稱號。



儘管出道以來曾歷經不少爭議，但她直率、做自己的個性依然擄獲大批粉絲喜愛，近日她到台灣出席The North Face的開幕活動，消息一出令許多SOMMUNCHI（官方粉絲名）興奮不已。此次JUKSY特別整理出Somi IG上的5套魅力穿搭，一起來看看她如何演繹帥氣、甜美又性感兼具的時尚風格吧！

Somi身高172公分IG穿搭超有魅力，快跟著全昭彌學習5款時尚造型搭配心得（點擊放大瀏覽）▼▼▼

Somi全昭彌5大風格穿搭重點整理（IG@somsomi0309；01製圖）

+ 17

1. 少女運動風

近年來，「Blokecore少女運動風」在韓星之間蔚為流行，顧名思義，這種風格是在運動裝束中融入少女感單品，打造出既甜美又率性的造型，像是Somi全昭彌以The North Face休閒運動外套，內搭貼身白色無袖背心，下身則選擇百褶迷你裙，並搭配及膝長襪與運動鞋，完美展現可愛與性感兼具的風格，白色與綠色的對比更突顯她白皙的肌膚，讓整體造型更為吸睛亮眼。

2. 知性優雅風

長期關注Somi全昭彌的IG就不難發現，她擁有可甜可鹽的百變氣質，能輕鬆駕馭各種風，除了前述的少女運動風，她同樣能完美詮釋成熟知性的造型，例如以白襯衫搭配貼身牛仔褲，腳踩帶有牛仔元素的高跟涼鞋，展現簡約卻不單調的時尚感。別小看這樣看似簡單的穿搭，Somi所選的襯衫在前身採用V領設計，背面則以綁帶剪裁打造出微露美背的細節，當她轉身的一刻，瞬間驚艷全場，為整體優雅造型注入一絲性感氛圍。

3. 搖滾叛逆風

先前Somi全昭彌出席Prada活動時，以品牌的貼身皮革外套搭配藍紫色窄裙，鮮明的撞色組合為整體造型增添亮點，也營造出一種搖滾叛逆的氛圍，此外皮革外套的V領設計與窄裙的開衩剪裁，更巧妙勾勒出她窈窕的身材曲線，使整體比例顯得更加修長迷人。

4. 性感率性風

Somi全昭彌先前在表演舞台上以細肩帶牛仔馬甲式洋裝展現率性風格，特別值得一提的是，她內搭了一件蕾絲平口小可愛，胸前微露的蕾絲面料不僅為造型增添層次感，更巧妙提升了整體的性感氛圍。

同場加映：i-dle田小娟身高157小個子穿搭5技巧 靠「1物」延伸頸部線條顯高（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 22

5. Y2K復古風

仔細觀察Somi全昭彌的IG穿搭，會發現她時常以具份量感的毛帽點綴造型，而在Y2K復古風潮盛行後，許多韓星也紛紛喜愛以這種毛帽打造亮眼造型，不僅能增添整體造型的層次感，更能展現隨性又時髦的街頭氛圍。

看完Somi全昭彌在IG上曝光的5套魅力穿搭造型，你最喜歡哪一套Look呢？

同場加映：打造清爽造型必學4套「水藍色」穿搭示範 輕鬆混搭出小清新風（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 18

延伸閱讀：

Jennie〈Mantra〉再掀「下衣失蹤穿搭」風潮！5 大公式馬上學，性感不過時！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】