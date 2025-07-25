新衫不洗或引發皮膚病？專家籲甲醛超毒　健康風險、預防方法整理

你買完衣服後也懶得洗直接穿上身嗎？



近來TikTok上不少用戶分享親身經歷，指出因穿著未洗的新衣導致感染，甚至引發皮膚病如「傳染性軟疣」。對此，台灣營養功能醫學專家劉博仁發文提醒，新衣服其實暗藏許多危機，「先洗後穿」才是王道！

穿新衣前你洗了嗎？甲醛、細菌藏匿其中可能引發皮膚病，專家教你如何安全穿搭（點擊放大瀏覽）▼▼▼

未洗新衣風險多 5大後果要注意（pexels@Kai Pilger；01製圖）

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新衣不洗直接穿 專家籲：超危險！

「很多人買了新衣服就急著穿上，但其實先洗再穿，才是對身體最好的保護。」劉博仁專家指出，衣服在製程中常會使用防皺、防縮、定型等化學藥劑，其中包括甲醛、染料殘留、柔軟劑等，這些物質容易刺激皮膚，引發紅疹、過敏、搔癢等反應。不只如此，衣服從工廠、倉儲、物流到貨架，還可能接觸到灰塵、細菌、黴菌孢子，甚至被他人試穿過，這些風險在貼身衣物與嬰幼兒服裝上更要提高警覺！

根據《紐約郵報》報導，一名TikTok創作者May Ricketts曾在影片中警告，

「我因為在服飾店試衣間工作、接觸了未清洗的衣服，結果竟然感染了香港腳（Ringworm）」



她指出自己根本沒有試穿，光是接觸就中標。另一名創作者也有相同狀況，表示自己穿著沒洗的二手衣後罹患「傳染性軟疣」，導致身體出現凸起紅疹。

新衣含「甲醛」風險多 這5大後果一次看

台灣毒理學專家招名威也曾是苦主，

「我曾穿著新衣服在大陸某地參訪，因天氣悶熱、潮濕，衣服濕透後，皮膚開始發癢、紅腫，最後甚至出現大片紅疹。」



招名威點出，衣服在印染與防皺處理中常添加「甲醛」作為固定劑。雖然大多數甲醛在製作過程中會與衣物纖維結合，但未結合的「游離甲醛」則會殘留在布料表面，當穿著未洗過的新衣時，這些甲醛就可能透過皮膚或汗腺吸收，引發不適。

提起甲醛，大家的普遍想法都是「室內裝潢的新傢俱、新粉刷的牆壁會有甲醛殘留。」雖然大部分人知道甲醛殘留對人體有害，但卻不知道其實衣物內也會有。如果新衣服不洗直接穿，接觸甲醛恐引起以下後果：

皮膚過敏、紅腫

急性眼症狀

咳嗽、流淚

視力障礙、過敏

白血病、流鼻血（如為甲醛超標）



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如何避免新衣帶病？5大建議

1. 新衣務必先洗再穿：尤其是貼身衣物與嬰幼兒服裝

2. 選擇天然材質：如純棉、麻質，避免鮮豔印花與硬挺面料

3. 聞氣味辨甲醛：若衣物散發刺鼻氣味，可能是甲醛殘留過多

4. 厚衣物難洗？試晾曬：在通風處晾幾天，也能揮發部分化學物質

5. 選擇「A類」嬰幼兒衣物：甲醛含量需≤20mg/kg，安全有保障



穿不洗的新衣會致癌嗎？專家闢謠

許多人聽到「甲醛」就聯想到致癌風險，是否代表穿沒洗過的新衣會致癌？招名威表示：「這是不必要的恐慌。」他解釋，穿新衣所接觸到的甲醛濃度與暴露時間，遠低於職業環境中高濃度長期接觸，日常生活中致癌的機率非常低。

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