舒適休閒鞋3款推薦　緩衝設計支撐足弓扁平足也適合　通勤必備

近年來薄底鞋因為外型輕巧、百搭而爆紅，但「腳踏實地」的鞋履其實對舒適感要求很高！先前網友在Threads分享，自己還被復健科醫師與物理治療師提醒，長時間穿帆布鞋或支撐力不足的鞋款，可能對腳部與下肢帶來負擔。



到底該如何挑選一雙既美觀又健康的鞋子，關鍵就在鞋底的支撐、緩衝與足弓設計。

「暴走鞋」挑選重點及推介（VIVAIA官網；01製圖）

日常通勤鞋支撐力、材質挑選重點，3款舒適健康「暴走鞋」推介👇👇👇

+ 21

鞋底支撐力決定健康

鞋底的支撐力直接影響行走時的姿勢與下肢負擔，支撐力不足的鞋款容易造成膝關節、腳踝與腰部的不適，長期穿著甚至可能誘發慢性疼痛。復健科醫師建議，選鞋時應注意鞋底是否具有足夠硬度與支撐結構，以維持自然步態，減少身體負擔。

緩衝材質挑選重點

鞋底的緩衝效果同樣重要，尤其是日常走路或長時間站立時，通常會建議大家，挑選帶有EVA材質或氣墊設計的鞋款，能吸收行走時的衝擊力，減少腳底與膝蓋的壓力，EVA彈性佳、輕量，而氣墊則提供額外的舒適感，是現代日常鞋與運動鞋常用的緩衝元素。

足弓支撐不可忽略

不少人走久了會出現腳板底酸痛，原因多半是缺乏足弓支撐！小編我作為一個超平的扁平足（平到每次都會讓朋友讚嘆：「好平！」的人）建議挑選鞋墊或鞋底有足弓支撐設計的鞋款，能有效分散壓力，減輕步行疲勞。

3款暴走鞋推薦

1. SKECHERS HOTSHOT 復古德訓鞋

已經成為最新帶貨女王的舒華，作為品牌全新代言人的她，在台北信義區活動所穿的鞋款，就是這雙SKECHERS HOTSHOT 復古德訓鞋，在訪問時自曝有扁平足困擾的她，就特別提到這雙鞋子，雖然是薄底，但是在寬楦款、加寬的鞋內空間以及靈活橡膠牽引大底的設計下，即便是久穿也不會有不適感。

SKECHERS HOTSHOT 復古德訓鞋（台灣官網有售），約$769



2. VIVAIA Sneakerina Yancy

VIVAIA除了先前林志玲同款的Sneakerina爆紅外，首發2025秋冬新款 Sneakerina「Yancy」，Yancy 靈感源自 70 年代復古跑鞋結合芭蕾美學，由Bella Hadid率先上腳掀起話題，堅持整雙鞋履都是由環保材質製成，穿起來的腳感舒適，鞋身更能完全對摺隨身攜帶，優雅的T字異材質拼接設計，也是十分百搭。

VIVAIA Sneakerina Yancy，$1,139



3. HOGAN H-Stripes皮革女士休閒鞋

詹子萱腳上的HOGAN球鞋，就是品牌最經典男女同款 H-Stripes系列～以都會天際線為靈感的垂直凹槽條紋，構築出高度辨識的設計語彙，鞋身以精緻小羊皮製成，鞋側 H logo與鞋跟處撞色細節相呼應，為極簡輪廓注入豐富層次與和諧的視覺焦點，鞋底採用極輕量「餅乾」條紋設計，女款則為 5.8 公分，不僅修飾身形比例，更在極簡中展現摩登立體質感。

HOGAN H-Stripes皮革女士休閒鞋，$4,600



相關文章：韓女神3大新寵波鞋推介 Rosé橘子汽水賽車鞋 IU同款471經典必收（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 11

延伸閲讀：

昆凌穿不膩H牌小白鞋再+1！貴婦圈都在瘋的這雙厚底小白鞋，私服穿搭時髦又顯腿長

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】