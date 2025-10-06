Jennie新寵Ray-Ban墨鏡造型超顯臉小　千元搭配出高級時尚氛圍感

BLACKPINK Jennie在結束與Gentle Monster的合作後動向備受關注，如今她現身雷朋Ray-Ban首爾聖水洞快閃店活動，以冷淡灰色系造型搭配全新墨鏡驚艷亮相，瞬間引爆時尚話題。



Jennie以一貫的高級氛圍感示範如何用眼鏡轉換造型氣質，無論是復古還是前衛都能完美駕馭，這次現身也被視為她眼鏡風格全新篇章的開端。

Jennie同款顯臉小墨鏡穿搭（jennierubyjane@IG；01製圖）

JENNIE穿搭超吸睛！換個品牌換個風格

活動當天Jennie以全灰色調造型現身，成功營造高級又冷淡的氛圍。她選擇JACQUEMUS深灰色短褲搭配淺色高領針織上衣，層次分明卻不失俐落感，再以及膝長靴與Ray-Ban墨鏡點綴，呈現中性率性又兼具時尚張力的風格。

不同於過去在Gentle Monster時期偏向大膽或甜酷的造型，這次她用灰色系營造簡約都會感，充分展現品牌調性轉換帶來的嶄新氣質。粉絲直呼「一換品牌就變另一種風格」可見Jennie對造型駕馭力的掌握讓她每次亮相都能成為話題焦點。

JENNIE同款Ray-Ban是這支

Jennie此次搭配的是Ray-Ban與A$AP Rocky聯名打造的Wayfarer Puffer（貨號：RB4940）。這副墨鏡以經典Wayfarer為基礎，加入加厚鏡框與七款大膽配色，使整體風格更具嘻哈街頭氣息。鏡片採深色設計，與鏡框形成鮮明對比，兼顧時尚感與實用性。

A$AP Rocky將藝術、潮流與音樂文化融入鏡框細節中，讓這副墨鏡不僅是穿搭配件，更是一種態度宣言。Jennie以冷調造型搭配這款大膽鏡框，形成衝突卻和諧的視覺效果，將經典與前衛完美融合。

Ray-Ban Wayfarer Puffer（RB4940），$1,670



JENNIE先前早有劇透！墨鏡改成平光眼鏡

事實上，Jennie在活動前便悄悄於社群曝光Ray-Ban Balorama改裝款。Balorama（貨號：RB4089）。於1967年問世，以包覆式線條和枕頭狀鏡框聞名，散發60年代的酷感復古氣息。這款墨鏡常被視為個性人士的時尚象徵，原有多種經典鏡片可選，Jennie卻大膽改為平光鏡片，使原本充滿機車酷感的款式瞬間轉化為文藝感十足的日常眼鏡。

Ray-Ban Balorama（RB4089），$1,470



枕頭狀弧線與雙鉚釘細節突顯Ray-Ban標誌性DNA，同時保留舒適的丙酸纖維素材質與水晶鏡片質感。她用平光版本詮釋日常穿搭新面貌，也提前預告自己從潮流墨鏡到經典鏡框的多元駕馭力，讓Balorama成為下一個時尚話題焦點。

