Karina、張員瑛都在戴！無框眼鏡紅甚麼？高智感Hot nerd造型必備

【無邊鏡框/無框眼鏡/時尚解碼】近年高智感造型成大熱，以合身且俐落的線條，打造知性的簡潔感，常見的造型元素包括西裝外套、乾濕大衣外套、襯衫，以及眼鏡配件，將「書呆子」的形象重新包裝為更有吸引力的穿搭造型，形成Hot nerd和Geek Chic潮流！



無框眼鏡熱潮是甚麼？

自眼鏡成為主流大熱後，窄框以及無框眼鏡更是不可或缺的時尚配之一，連Bella Hadid、Jisoo、IVE成員張員瑛、Rei以及Karina都有用上，無論是日常穿搭或形照中都可以其蹤影。

如何選擇無框眼鏡？

無框眼鏡十分輕盈，只有簡單的鏡腳、鼻橋與鏡片，不單視線亦不會受鏡框所影響，而且更能配搭臉型與妝容，能夠輕鬆搭襯不同造型，特別對於長時間需要配戴眼鏡，或想以眼鏡造型示人，又擔心妝容造型會被影響就十分合適使用。

不過如果度數太深或需要高強度活動的人，就不太合適無框眼鏡，度數過深的話，鏡片的厚度增加亦會影響美觀程度。另外，無框眼鏡因為缺少鏡框保護，防撞能力會較普通眼鏡弱，需要小心呵護以及注意零件銜接。

初次入手無框眼鏡的話，不妨根據自己的造型需求，入手合適的鏡片形狀，展現相符的造型感覺，同時凸顯個人特色！

無框眼鏡款式｜圓型無框眼鏡

基礎的圓形無框眼鏡，會相較百搭及日常，能夠輕鬆修飾臉部線條，散發不經意、低調的高智感。

無框眼鏡款式｜圓型無框眼鏡：Cartier 經典 C de Cartier 圖案太陽眼鏡 HK$8,680（Cartier）

無框眼鏡款式｜橢圓窄款無框眼鏡

具備柔和感的橢圓鏡片，窄款眼鏡的存在感會較低，能夠更加凸顯眼妝特色， 相對不太能夠修飾臉部線條，會增加整體的溫柔甜美感。

無框眼鏡款式｜橢圓窄款無框眼鏡：Miu Miu 品牌標誌太陽眼鏡 HK$3,950 (Miu Miu)

無框眼鏡款式｜方型無框眼鏡

方型鏡片會給人一種帥氣、型格感，而且近年不少眼鏡會於鏡片上方，配以銀邊或造型小配件銜接，令整體的設計感更為強烈。