日本女生4種背心疊搭技巧穿搭　 搭配襯衫上衣層次鮮明又有時尚感

戶外氣温悶熱，總是讓人不禁開始產生穿搭煩惱，尤其夏日時刻，外出總想穿上些既透氣又輕盈的服飾，卻擔心穿的太單調顯得時髦度不足，穿太多看起來厚重又悶熱，其實只要學會掌握「疊搭技巧」，就能同時兼具清爽穿著與視覺層次。



像是大家衣櫃裡一定都有的「背心」，絕對是本季搭配推薦首選，尤其在日本街頭與日雜中，都能發現背心早已成為夏日不可或缺的百搭必備，想知道2025夏天有哪些值得一試的背心穿搭嗎？一起從以下總整理日本女生最愛4種實穿混搭技巧，營造出涼感滿分的造型印象，打造不悶熱又時髦的日系風格提案。

4種清涼時髦日系背心穿搭，營造出滿分清爽造型（點擊放大瀏覽）▼▼▼

4種清涼時髦日系背心穿搭（01製圖）

LOOK 01.背心×輕便長褲

營造兼具日系又不悶熱的造型第一步，選擇具輕盈效果的衣著組合，例如羅紋、坦克、雙配色背心搭配輕便長褲，便能製造一股視覺降温印象，褲子則以寬鬆剪裁加上舒適乾爽材質為主，像是蕾絲、棉麻等都不很不錯的推薦，下身可以保持率性輪廓之外，瞬間營造簡單又休閒的氣息，再配上球鞋、拖鞋、帆布包就很好看。

LOOK 02.背心×背心

初階版的背心混搭方式，嘗試選搭背心和背心加乘，立即跳脱休閒框架，為衣著注入一點個性氛圍，加上百褶裙或工裝褲，轉換甜美與中性的造型特色，不僅提升穿搭層次，整體涼感度也不減，快速穿出舒適涼感的日常魅力。

LOOK 03.背心×透膚、襯衫上衣

如果想尋找適合上班通勤或下班約會的造型，那麼以背心×透膚、襯衫上衣混搭技巧千萬別錯過，選擇一件寬感工裝、開衩設計的背心，內搭蕾絲透膚或翻領襯衫，加上中長袖剪裁，可增加俐落造型的線條，融入直筒、西裝長褲，連結日系簡約質感，呈現正式又不失優雅氣質的氛圍。

LOOK 04.背心×吊帶褲

在高温炎熱的日子裡，挖肩或寬袖剪裁的背心成為涼感必備好幫手，利用吊帶褲為疊搭，製造強烈的造型感受，整體既不會顯得厚重，反而增添聚焦的街頭層次，清爽又低調的穿衣氛圍，展現自然時髦的日系品味。

以背心製造專屬夏日涼感層次

夏季萬用的背心單品，以疊搭方式創造截然不同的穿搭樣貌，可製造清爽涼感度之外，同時提升衣著層次，透過日常場合與心情自由轉換搭配風格，為日常增加時尚又有型的日系氣息。

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】