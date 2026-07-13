眼鏡怎麼挑選？分析亞洲人4大臉型特徵　教你找出命定眼鏡款式

今天小編就要來告訴大家4種亞洲人臉型最適合的眼鏡款式。



如何根據自己的臉型特徵，挑選最能修飾輪廓的眼鏡？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

分析4大臉型特徵，推薦最適合眼鏡款式（IG@an9lina；01製圖）

+ 8

1. 心型臉

心型臉其實很接近我們現在常聽到的錐子臉，臉型呈顯長橢圓但下巴處比較尖，通常這種臉型會需要盡量避免選擇鏡框過大的款式，不然會凸顯臉部的倒三角輪廓，建議從鏡框小一點、不要寬過顴骨的款式，讓臉部線條集中一點。

2. 圓臉

為了讓原本較圓潤的臉型在視覺上更和諧，那些有稜有角的款式都建議先把一邊，運用圓框眼鏡反而能製造出一種萌感，至於如果想要顯臉小，可以選擇鏡框大一點的款式製造視覺上的對比，這個道恰恰與心型臉相反。

3. 方臉

方臉是特別指下顎輪廓較明顯的臉型，通常這種有稜有角的臉型很容易被視為偏中性的臉型，所以在眼鏡的選擇上，切記不要選窄方框、無框眼鏡......否則會一下子變成訓導主任。運用圓形膠框去中和掉俐落感，反而能給人一種軟萌感，我們也非常推薦大家跳脫舒適圈，試試透明鏡框。

4. 橢圓臉

其實橢圓臉是所有臉型中最容易挑眼鏡的臉型，不妨嘗試一些能讓外型看起來更俐落的方框眼鏡，來讓臉部線條看起來更立體。至於夏季鏡框的配色選擇，可以把保守黑膠框先放一邊，選擇彩度高點、透明度高一點，甚至是漸層款來替自己創造更年輕活潑的形象。

同場加映：太陽眼鏡穿搭｜日系4套造型＋單品 搭T恤、透膚上衣 素顏也時髦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

延伸閱讀：

戴眼鏡也能擁有的完美妝容！5大「眼鏡妝」重點教學，僞清新妝容超撩男！

眼鏡怎麼洗？可用熱水嗎？4大禁忌搶先看，這小習慣竟是60%臉頰痘元凶

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】