6種女生臉型命定眼鏡全攻略　方形修飾圓臉、霸氣長臉選弧形鏡框

我們都知道選鏡框要根據自己的臉型選擇，但判斷自己臉型時卻總是卡關，拿著照片對比來對比去卻怎麼也分辨不出自己到底屬於哪一種。



Dappei 今回替你整理出幾種常見臉型的簡單辨認方式，讓你更加輕鬆找到命定鏡框。

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6種臉型分類

圓形臉

首先是圓形臉，圓形臉與胖不胖無關，臉部的長與寬差不多，顴骨、下顎、下巴處也較無稜角，整體線條順暢，幼態感比較強顯得較為年輕。鏡框適合找角度多、扁形的眼鏡來使臉上多一點立體感並拉長臉型。

方形臉

方形臉的長度與寬度沒有差別太多，但是顴骨和下顎都較爲突出且有角度，下巴也比較鈍，短的臉型也同樣顯得可愛，不過臉上的稜角會看起來成熟一點。鏡框適合找圓形、飛行員型等鏡框來潤滑臉部角度。

橢圓形臉

橢圓形臉長度明顯比寬度大一些，看起來有溫柔的成熟感，仙女姐姐劉亦菲就是這樣的臉型。鏡框適合找角度多的鏡框，不過要避開形狀扁的眼鏡，那樣會顯得臉更長、比例不佳。

長方形臉

同樣在方形臉的基礎上，臉部長度明顯比臉寬大的臉型就是長方型臉，整體看起來比較有氣勢。鏡框選擇與正方形臉相同，可以選擇弧線型的款式，也跟橢圓形臉一樣要避開扁形眼鏡。

菱形臉

顴骨特別明顯、下巴尖的臉型就是菱形臉，立體感強、臉頰消瘦，是很上相很有高級感的臉型，不過如果很介意自己顴骨太高的話，可以選擇鏡框比較高的款式來遮擋顴骨。

三角形臉

三角形臉的特徵是額頭處比顴骨寬，下巴也較尖，多數臉型不會太長，也是立體上相的一種臉型，通常覺得額頭太寬的話會使用髮型修飾，眼鏡的部分可以放心地嘗試不同款式。

其實大部分人的臉型都是混合了很多種，這時候可以把握住「揚長避短」的原則，覺得自己臉長就避免選扁形的眼鏡，覺得臉上稜角多的就不再選四四方方的鏡框，覺得臉圓就避開圓型的鏡框，依照個人喜好選擇也無不可。

Dappei 結語：

有時候我們在分辨自己的臉型的時候總是很迷惑，拿著各個女明星的照片跟自己比對，心裡卻有著大大的疑惑覺得到底為什麼說他臉圓？那我也是圓臉嗎？還是我臉比較方？不妨將自己的臉正面拍照下來進行長寬比對，比較容易分出長短，再觀察顴骨、下顎、下巴處的線條是否突出或剛硬，就能分辨出自己符合的臉型。



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原文：別讓挑眼鏡成為世紀難題，女生「臉型 X 鏡框」挑選攻略，圓臉選方框、長臉選弧形框最修飾

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