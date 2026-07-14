夏日穿搭｜日系五分短褲4套搭配　襯衫帥氣百搭　短上衣性感顯瘦

新季節來臨，每到此時便會想開始更新流行動態，不論是從日雜或是各大日本服飾品牌裡找時尚蹤跡之外，也會想觀察日本街頭女生並從中找搭配靈感，喜歡關注日本穿搭的大家，相信一定有發現，近期「五分短褲」真的夯到不行，堪稱 2026 夏季的時髦小黑馬。



每個日本女生人手一件的短褲你也入手嗎？特色在於褲管長度約在膝下左右，穿起來能營造一股中性的男孩風格，看起來非常帥氣，如果還在觀望要怎麼搭配五分短褲的話，以下為總整理 4 套搭配靈感範本，透過不同上衣加乘與配件鞋子的混搭方式，輕鬆為外出時刻點亮搶眼聚焦的亮點，一起來看看有哪些穿衣技巧吧。

4類日系五分短褲穿搭（點擊放大瀏覽）▼▼▼

4類日系五分短褲穿搭（01製圖）

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LOOK 01.細肩帶背心+五分短褲

夏季必備的細肩帶背心，向來是懶得想搭配時的造型必備，選擇白 TEE + 細肩帶背心 + 五分短褲的搭配組合，營造輕甜的可愛氛圍，使五分短褲穿搭也能製造女孩風格，為夏季點亮好感度十足的 Look 。

LOOK 02.短版上衣+五分短褲

以短版上衣與五分短褲加乘，利用上短下長的穿衣技巧，可以快速製造顯瘦修飾的身形之外，露出腰部線條的小巧思，同時增添一股微辣的小性感氛圍，充滿街頭個性的混搭方式一定要筆記。

LOOK 03.襯衫+五分短褲

衣櫃裡一定都有的薄長袖襯衫，非常適合在炎熱的季節穿著，不僅能當作防曬外套穿著，利用寬鬆剪裁的襯衫版型，還能傳達出男孩感的帥氣感受，以襯衫和五分短褲為搭配，便能瞬間製造理想風格，鞋子選搭球鞋或樂福鞋都很合適。

LOOK 04.西裝外套+五分短褲

上班上課穿搭想透過五分短褲增添時髦度嗎？不妨嘗試以西裝外套疊搭，連結帶點知性優雅的衣著氛圍，例如短版設計的西外加同色系五分短褲，能凸顯一股高級的時尚品味，換上亞麻西外與皮革短褲，則能轉換出幹練俐落的氣息。

夏季以五分短褲打造時髦焦點

以上推薦 4 套五分短褲的穿搭組合，大家最喜歡哪一套的搭配範本嗎？只要掌握不同上衣或者配件鞋子的更換，便能讓五分短褲穿出多變且聚焦的造型，一起為新季節帶來聚焦注目的日系時尚。

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