珍珠首飾｜造型師分享如何與皮衣營造反差感＋3不顯老氣穿搭方法

近年正流行各種珍珠首飾，而且不再拘泥傳統款式，打破大眾印象中的優雅，許多款式結合個性設計或混搭不同元素。不少日韓明星或歐美名人都漸漸喜歡於日常穿搭，甚至是正式禮服都加珍珠製成的珠寶，成為了潮流範本。這次「01女生」邀請到造型師Elma Li，和大家分享如何混搭珍珠飾品，以及挑選不顯俗氣的珍珠首飾。



3個不顯老氣的穿搭方法

想要珍珠首飾品不顯老氣，在穿搭上可以透過一些簡單的穿搭技巧，營造出充滿現代感又高級的穿搭。造型師Elma分享了3個如何配戴珍珠飾品，又不顯老氣的穿搭技巧：

1. 選擇原有形狀的珍珠、巴洛克風格的珍珠，形狀各異，擁有自然形態。用原形珍珠耳環，搭配休閒裝（如：牛仔褲、T-shirt），或搭配緞面等華麗布料服裝，打造意想不到的精緻感，也能為造型增點時尚感。

2. 混合不同材質的耳環：將珍珠與金鏈甚至寶石等，對比鮮明的元素搭配，可以營造出比較強烈的現代感。也適合配以皮質服飾單品，為造型增添溫柔感。

3. 現代大膽的Statement Pearl（宣言珍珠/重點珍珠）：以超大尺寸款式和一體化設計，使珍珠成為高級時尚宣言，不僅僅是正式的配飾並成為整體造型的亮點。

3個不顯老氣的穿搭方法（freepik）

挑選時尚珍珠首飾時要注意的細節

想要減輕傳統俗氣感，除了可從穿搭上改變外，在挑選時也可重點選擇不對稱的珍珠首飾或是清新簡約的款式，都是較易日常搭配，和展現現代藝術氣息。

1. 不對稱的珍珠首飾：單顆珍珠吊墜或不同形狀珍珠的首飾，能帶來現代藝術氣息。

2. 清新簡約款式：在串珠耳環或精緻的飾品上點綴簡單的珍珠，營造出更輕盈和百搭的造型，不論是日常佩戴還是新娘造型都很適合。

挑選時尚珍珠首飾時要注意的細節（freepik）

以珍珠和皮衣穿搭營造反差風格

今年冬季特別流行皮衣穿搭，但如何將優雅柔美的珍珠首飾，與型格的皮革外套作搭配，營造風格反差的穿搭呢？Elma分享指要搭配這兩種材質的關鍵，在於平衡它們各自的特質——珍珠的柔和光澤與皮革的粗獷質感，從而創造出視覺上的趣味性。

像是黑色皮革與白色珍珠是經典的百搭組合；棕色皮革搭配米色珍珠則較為溫暖。而其他金屬配件飾（例如扣環、鏈條等）須顏色一致，最好選擇銀色或金色等單一色調，以保持整體造型的和諧統一。

以珍珠和皮衣穿搭營造反差風格：Elma分享關鍵方法（freepik）