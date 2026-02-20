小松菜奈4套「厭世風」造型示範　皮衣、西裝搭配飾展現個性魅力

在日本有著「最美臉孔」之稱的小松菜奈，從 2008 年以平面模特兒於雜誌出道，不僅登上各大時尚雜誌版面，精緻美麗的「厭世臉」讓人過目難忘，近幾年不論演技或是穿搭風格都備受肯定。



模特兒出生的小松菜奈和她老公菅田將暉，不論是出席活動或私服都非常有獨特見解，不僅相當擅長帥甜風，偶而休閒偶而潮流堪稱穿搭學習範本，尤其出席CHANEL香奈兒時裝秀後，更是攻佔媒體版面。

想知道小松菜奈有哪些造型秘訣嗎？一起從以下 4 套穿搭裏找蹤跡，打造個性魅力爆棚的時髦印象。

小松菜奈穿搭大解析！展現日系高級女孩的魅力（點擊放大瀏覽）▼▼▼

小松菜奈4套穿搭範本（01製圖；IG@konichan7）

+ 9

LOOK 01

小松菜奈平日穿著其實都相當簡單，但還是會加入一些巧思在造型裏，使看似平常的搭配充滿細節亮點，例如選擇皮衣外套為搭配，結合透膚蕾絲或條紋圖案點綴，便能增加搶眼注目的衣著層次，讓帥甜風展現的淋淋盡致。

LOOK 02

西裝外套也是小松菜奈相當喜愛的單品，俐落簡潔的版型，能立即撐起高級精緻度，在俐落撞色襯衫呼應，使原本黑白穿搭擁有鮮明造型重點，或者透過長項鍊混搭，營造質感滿分的時髦氣息。

LOOK 03

毛呢外套向來是秋冬不可或缺的元素，不妨參考小松菜奈以毛呢外套傳達知性氛圍，以毛呢外套搭配短褲，讓原有的優雅感注入一股男孩氣息，也可加入皮革長靴也能製造同樣氛圍。

LOOK 04

運用黑白為主的配色，使造型詮釋低調又個性的穿衣感受，以全白洋裝搭配一頭黑髮，高冷厭世的風格也只有小松菜奈辦得到，換上蕾絲罩衫與黑色長褲，打造令人著迷的滿分注目度。

從小松菜奈穿搭參考展現高級時髦風格

以上盤點的 4 套小松菜奈造型解析，大家也掌握其中秘訣了嗎？接下來一起跟著小松菜奈，展現厭世又高級的高冷時髦 LOOK 。

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】