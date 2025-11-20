波鞋清洗3觀念及5步驟　按材質決定洗法　不想發黃要注意「這點」

在時尚界，鞋子的潔淨程度有時比穿搭本身更關鍵。



一雙乾淨有型的布鞋或球鞋，不只是好感度的加分項，更是一種生活態度的體現。只不過，洗鞋這件事常有錯誤觀念產生，洗得不當，輕則鞋面褪色變形，重則整雙鞋可能報廢。因此，本文整理從「3大洗鞋觀念」開始，進入「5步驟流程」，只要一次掌握，洗鞋不再是賭運氣，而是打造時髦質感的日常修煉！

球鞋布鞋怎麼洗最乾淨？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

球鞋布鞋清洗3大觀念+5步驟（Ty Smith@unsplash；01製圖）

+ 23

球鞋布鞋清理3大觀念

1. 材質差異決定洗法

市面上的鞋款設計日趨多元，從經典帆布、飛織網布，到麂皮、皮革與混合材質，每一種材質對水、清潔劑與摩擦的反應都截然不同。若你仍然抱著「一雙鞋一桶水、一把刷子刷到底」的心態，那麼鞋面起泡、鞋型變形幾乎是無可避免的結果。在洗鞋之前，最基本的動作就是觀察並確認鞋子的材質組成，有些鞋內鞋標會標示材質說明，也可上品牌官網查詢清潔建議。懂得分類清潔，才是真正懂鞋。

2. 泡越久不代表越乾淨

有一個錯誤的觀念是將整雙鞋在水中浸泡一晚，以為放久一點就能把髒汙自動逼出來，但這其實是清潔鞋子的致命錯誤。長時間浸水不但容易讓膠底老化、接縫脫膠，更可能導致鞋面布料鬆散、染劑暈染，尤其是針織或網布材質，吸水性強又不易乾燥，濕太久反而會發霉、發臭。正確做法應是局部清潔、即洗即擦，避免過度泡水才能保住鞋子的外觀與壽命。

3. 洗鞋的目的不是讓它像新的一樣

洗鞋不是為了重置，而是為了修復，一雙鞋穿過城市的街道與生活的軌跡，適度的磨痕與氧化，反而增添質感與個性，追求的是乾淨、整齊、維持輪廓，而不是極端的潔白無瑕，因為過度刷洗不但會讓布料起毛、脫線，還可能導致橡膠泛白、掉色，得不償失。洗鞋該有點節制與美感，就像保養皮衣，並不是越擦越亮就好，而是保留風格與時間的質地。

球鞋布鞋清理5步驟

1. 備妥工具

洗鞋不是憑感覺下手，工具的選擇會直接影響成敗。建議準備兩種刷子：一把軟毛刷用來處理鞋面與細節區域，另一把硬毛刷則負責鞋底與膠邊的頑固髒污。另外還需要中性清潔劑，若能選擇球鞋專用的泡沫型產品會更溫和安全。另外，一條吸水毛巾與一支牙刷也是不可或缺的小幫手。

2. 拆除鞋帶與鞋墊

許多人常常忽略鞋帶與鞋墊，其實這兩處才是藏污納垢的高風險區！清洗前記得將鞋帶與鞋墊拆除，鞋帶可以單獨泡水加洗衣液，鞋墊則建議用清潔劑擦拭並放陰涼處陰乾，不僅可以防止異味滋生，也能避免在洗整雙鞋時，髒污反覆交叉汙染鞋面。

同場加映：新衣服需要洗嗎？醫生指「這2類」衣服藏陷阱 不洗有過敏風險（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

3. 先處理灰塵污漬

在進入正式刷洗前，先用濕毛巾擦過整雙鞋面，將表層浮塵與污垢初步清除。針對比較明顯的髒點，可先點上少量清潔劑靜置幾分鐘，讓污漬鬆動再刷，這會比一上來就猛刷有效得多，也能減少刷毛對材質的直接拉扯。如果不做這步，反而容易在清洗時把髒污揉進纖維裡，讓鞋越洗越灰。

4. 依材質局部刷洗

正式刷洗時，也必須分材質部位清洗。帆布或布面鞋可以用軟毛刷搭配泡沫清潔劑輕柔畫圓清潔，鞋底膠邊則可使用硬毛刷加強處理。針對細節處如鞋眼、Logo、縫線邊緣，可改用牙刷處理，輕刷帶過即可。切記不要直接整雙泡水猛刷，那樣只會洗壞鞋子的支撐結構，也容易造成色差或染劑暈開。

5. 晾乾時定型最重要

洗完鞋後，晾乾是最後一道不可輕忽的關鍵步驟。絕對不要直接放在太陽下曝曬，強光會讓白鞋泛黃，也會讓橡膠材質變硬脆裂。正確做法是使用白紙巾或毛巾塞進鞋內，不僅有助吸水，也能撐住鞋型，接著放到通風陰涼處自然風乾，這樣鞋子才能真正乾得透，也乾得漂亮。

同場加映：內衣褲清洗｜貼身衣物清潔5觀念 洗劑有「1大忌」 熱水洗更污糟（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

延伸閱讀：

牛仔褲清洗保養5招！讓你不再怕褲子變形褪色！

2025長裙穿搭四季受用！3大百搭公式＋15件單品推薦，Jennie、蔡秀彬都在穿

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】