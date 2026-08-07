2026夏日5款精品短款銀包推薦：Dior粉白撞色款浪漫實用值得收藏

夏天就該換上「粉嫩皮夾（銀包）」，從櫻花粉、蜜桃粉到薰衣草紫，每一款都散發溫柔又高級的氛圍，每次結帳拿出來都讓心情瞬間加分。更棒的是，價格落在3000至7000元內，相較於精品包更容易入手。



想替自己添夏日儀式感、或質感滿分的禮物，就從這幾款夢幻粉嫩皮夾開始！

粉嫩精品銀包（點擊放大瀏覽）▼▼▼

5款夏日必收銀包推介（Dior官網）

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1. Dior Lady Dior Glycine銀包

Dior Lady Dior Glycine銀包，粉紅色和奶白色雙色 Cannage 藤格紋圖案羊皮，$6400



Dior全新Dior Lady Dior Glycine銀包，以粉紅與奶白雙色演繹優雅氛圍，一眼就讓人怦然心動。採用招牌Cannage籐格紋縫線小羊皮打造，搭配正面精緻皮革蝴蝶結與經典D.I.O.R.吊飾，細節充滿法式浪漫。輕巧的對折設計方便放入各式小包，不僅顏值滿分，更兼顧實用性，是甜美派女孩不可錯過的夢幻逸品。

2. Louis Vuitton Lisa銀包

Louis Vuitton Lisa銀包 Sweet Lavender，$6,500



如果喜歡帶點浪漫氣息的配色，Louis Vuitton Lisa錢包絕對值得收藏。粉嫩薰衣草色內裡印上細膩Monogram Feuillage圖案，低調卻充滿層次感。外層選用經典Monogram Empreinte皮革，搭配對比塗邊設計，提升整體精緻度。最吸睛的莫過於飾有琺瑯與金屬質感的球形拉鍊頭，還刻有Monogram花卉圖案，每個細節都展現品牌工藝。內部配置紙鈔夾層、零錢袋及四個卡槽，兼具收納機能與優雅外型，天天使用也依舊賞心悅目。

3. PRADA皮革短銀包

PRADA皮革短銀包淡玫瑰色，$6,650



對於偏愛簡約風格的人來說，PRADA這款皮革短銀包就是最耐看的選擇。以溫柔淡玫瑰色搭配俐落輪廓，品牌標誌性的搪瓷金屬三角Logo而擁有極高辨識度。細膩皮革結合精湛工藝，呈現乾淨俐落的高級質感，小巧尺寸方便攜帶，也能輕鬆放入迷你包，是一款經典不退流行的皮夾。

4. MIU MIU小型納帕皮革銀包

MIU MIU小型納帕皮革銀包粉藍色



擅長打造少女感的MIU MIU，今年以粉藍色重新演繹小型納帕皮革短夾，柔和色調散發甜而不膩的時尚魅力。細緻納帕皮革擁有柔軟細膩的手感，搭配經典Logo，流暢線條加上多個內隔層，不僅外型討喜，也提升日常使用便利性。無論放進小廢包、肩背包或托特包，都能成為包包裡最吸睛的小亮點。

5. Chloé Small Envelope Wallet

Chloé Small Envelope purse with card slots in grained leather，$3,500



喜歡優雅知性風格的人，不妨把CHLOÉ小巧信封式皮夾列入願望清單。包身採用粒面山羊皮打造，腮紅粉色調溫柔耐看，搭配標誌性的金色馬匹徽章，向馬術文化致敬，也替簡約設計增添精緻亮點。價格也是相對更親民的一款，想入手第一只粉嫩精品皮夾，這款絕對是兼顧質感與實用性的高CP值選擇。

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