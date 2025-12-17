漁網包3款推薦｜GD、陳喬恩同款手袋超吸睛　新手也能搭出時尚感

漁網包憑藉輕盈的空氣感與半透明的透視效果，成為時下最受討論的IT Bag。它既能營造休閒氛圍，又能在造型中增添俏皮細節，難怪不論明星或潮人都愛用。



近期我們就看到何如芸揹上先前在CHANEL 25S中討論度很高的漁網半月包，就連GD、陳喬恩都熱愛漁網包的搭配，下滑帶你來看同款細節！

3款明星同款手袋推薦（IG@iam_joechen；01製圖）

明星都愛的漁網包是哪款？3位明星同款手袋必看（點擊放大瀏覽▼▼▼）

1. 何如芸 CHANEL 2025 春夏手拿包

何如芸這回選擇的CHANEL 2025春夏手拿包，正是品牌在高級時裝系列中的亮眼之作。以漁網元素重新演繹經典，將圓弧造型與網狀材質結合，外圈再以小羊皮包覆，既展現摩登時髦，也保留香奈兒一貫的優雅氣質。黑色主調低調沉穩，搭配細緻的雙C標誌點綴，讓整體散發含蓄卻精緻的奢華感。這款包不僅突破了以往對漁網的既定印象，也在結構與材質上大膽創新，無論是手拿或搭配早春輕盈造型，都能在細節裏彰顯自信與個性。

2. GD CHANEL 25S 後背包

作為時尚領域的風格指標，GD在配件選擇上總能玩出新意。他背上的CHANEL 25S系列漁網後背包，以網紗拼接閃亮小羊皮與金屬元素，混搭出街頭與奢華兼具的獨特調性。更有趣的是，GD還在包身上夾上紅色文具夾，甚至在包內放進MIU MIU的單品，讓人驚嘆「一個包竟能裝下這麼多驚喜」。這款設計兼具玩味與實用性，不怕裝沙、不怕弄髒，去海邊也能輕鬆駕馭。肩帶設計經過改良，背負更舒適，讓它成為夏季最具話題性的漁網後背包之一。

3. 陳喬恩 Anya Hindmarch Eyes-motif 托特包

Anya Hindmarch Eyes-motif tote bag，約NT.17,662



除了香奈兒的經典款式，陳喬恩也頻繁以漁網包完成日常造型。她選擇的是來自英國小眾品牌Anya Hindmarch 的 Eyes-motif tote bag，而非大眾熟悉的 Longchamp × FILT聯名款。這款包最大的亮點莫過於掛上兩顆靈動「小眼睛」，瞬間讓漁網結構充滿表情感，辨識度極高。米白色基底搭配流蘇細節，展現出俏皮與柔美並存的氛圍，再加上可調節肩帶的貼心設計，讓它兼具實用性與趣味性。難怪會成為陳喬恩日常穿搭裏最吸睛的點綴單品。

