買包的盡頭是Longchamp？細看7大實用經典手袋：水餃袋、漁網袋

【Longchamp｜手袋】網絡上總是流傳著一句：「買包的盡頭，是Longchamp」，其實是形容著品牌手袋手袋設計兼具實用性與質感。在人生不同階層中，不論是學生、初入職場、小資還是休閒活動時，都能從中找到合適自己的手袋。這次「01女生」精選了幾款Longchamp不容錯過的手袋，看看有沒有你心儀的款式。



Longchamp經典推薦1. Longchamp Le Pliage Original 肩揹袋 HK$1,300

>> 立即購買 <<

提到Longchamp手袋，就必定讓人想起「水餃袋」Le Pliage手袋。這系列袋設計靈感源自摺紙文化，手袋可摺疊，簡單輕便，別榭一格，吸引不同年齡層的人目光。手袋採用再生帆布，配上俄羅斯皮革 (牛皮）翻蓋和手柄、包耳和壓釘，大大增加耐用和實用性。

Longchamp經典推薦1. Longchamp Le Pliage Original 肩揹袋 HK$1,300（圖片來源：Longchamp官網）

Longchamp經典推薦2. Longchamp Le Foulonné 手提包 HK$5,950

>> 立即購買 <<

Longchamp Le Foulonné手袋，名稱源自獨特的觸感，一種幾乎如天鵝絨般柔軟細膩的粒面皮革，彰顯巴黎女人對高品質材料的熱愛。手袋擁有圓潤的廓型，配上帶有微妙光澤的椭圓形的金屬鎖扣，可懸掛各式吊飾與紀念品，為手袋增添低調的個人風格。此外，手袋有寬敞的空間，很適合工作繁忙的上班族。

Longchamp經典推薦2. Longchamp Le Foulonné 手提包 HK$5,950（品牌提供）

Longchamp經典推薦3. Longchamp Le Roseau手提包 HK$6,950

>> 立即購買 <<

Longchamp Le Roseau手袋，是品牌精湛工藝的代表作，會不斷以嶄新廓形、材質與季節限定色彩重新演繹。其中這款是以「回歸中性格調」為靈感，重新詮釋 30 多年前為現代女性設計的經典袋型，兼具實用空間與創新結構。手袋採用柔軟小牛皮製作，隨著時間流逝將自然形成獨特光澤。手袋簡約線條與精心染製的袋邊細節，處處體現工匠們「細節至上」的執著精神。

Longchamp經典推薦3. Longchamp Le Roseau手提包 HK$6,950（品牌提供）

Longchamp經典推薦4. Longchamp DAYLONG手提包 HK$6,950

>> 立即購買 <<

Longchamp DAYLONG手提包，其設計靈感來源自保齡球袋形狀，扭轉了一枚雋永手袋的所有設計規範，能夠完美襯托各種風格。這款手袋以柔軟皮革打造，在拉鍊末端配有一個騎士徽章的墜飾，添上時尚氣息，同時也是品牌標誌之一。Daylong可以用作手提或者斜挎，備有三個尺寸和六種顏色可供選擇，能適應各種場合和造型。

Longchamp經典推薦4. Longchamp DAYLONG手提包 HK$6,950（品牌提供）

Longchamp經典推薦5. Longchamp Le Pliage Filet 斜揹袋 HK$800

>> 立即購買 <<

Longchamp另一個人氣手袋「漁網袋」Le Pliage Filet，曾經是長期斷貨「一袋難求」。這款手袋曾出現在《Emily in Paris》第二季中，Lily Colins 以Longchamp Le Pliage Filet作為購物袋，隨即撳起一陣搶購。手袋以編織棉質袋配以 Longchamp 經典手袋 Le Pliage 的皮革提把，為手袋增添獨特。除了一般尺寸外，還有迷你尺寸搭配可斜背肩帶，更小巧玲瓏和便利使用！

Longchamp經典推薦5. Longchamp Le Pliage Filet 斜揹袋 HK$800（圖片來源：Longchamp官網）

Longchamp經典推薦6. Longchamp Le Roseau 肩揹袋 M HK$4,200

Longchamp的Le Roseau 手袋，有著俐落的矩形輪廓和獨特的竹節扣鎖，在簡約中透出迷人的藝術感。手袋選用優質的牛皮革精心製作，不僅質地細膩，更以實用的翻蓋和拉鍊設計確保物品安全，完美兼顧了優雅造型與日常功能性。無論是手拎還是肩背都可以，輕鬆在不同場合間自如切換。

Longchamp經典推薦6. Longchamp Le Roseau 肩揹袋 M HK$4,200（圖片來源：Longchamp官網）

Longchamp經典推薦7. Longchamp Épure 肩揹袋 XS HK$3,900

Longchamp Épure手袋以俐落的輪廓和簡約線條，展現出鮮明的現代感。手袋採用優質小牛皮革製作而成，不僅耐用且觸感柔軟，隨著時間的推移，會呈現出獨特的質感。經典的按扣開合設計確保了安全性﹐內部空間經過精心設計足以容納日常必需品。