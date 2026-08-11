日本女生最愛5雙涼鞋推介　修飾腿型超顯瘦　迷人簡約日常百搭

夏天一到，日本女生的鞋櫃幾乎都默默換上輕盈又有質感的涼鞋。除了要好搭，還要兼顧優雅線條、舒適機能與細節設計，從小貓跟、平底涼鞋到機能厚底，每一雙都能輕鬆切換通勤、約會、旅行等不同場合。



這次精選五雙話題涼鞋，看完真的會想立刻替鞋櫃換季。

5款夏天百搭涼鞋推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

精選5款夏日必備涼鞋（Studio Doe官網；01製圖）

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1. Studio Doe斜方頭細帶低跟涼鞋：日常也能輕鬆駕馭

Studio Doe斜方頭細帶低跟涼鞋



Studio Doe推出全新「Pretty Little Trick」斜方頭細帶低跟涼鞋，巧妙將細緻高跟鞋的優雅與涼拖鞋的自在結合。斜方鞋頭搭配纖細Y字鞋帶，讓腳背線條顯得更加修長，而5公分的小貓跟則恰到好處地拉長腿部比例，不會有高跟鞋的負擔，卻能讓整體氣質瞬間升級。搭配寬褲時能減少褲管堆積感，換上洋裝、短裙或短褲，又能展現輕盈露膚的夏日氛圍，是介於正式與休閒之間的百搭選擇。

2. VIVAIA 小貓跟涼鞋，優雅舒適又百搭

VIVAIA Round-Toe Kitten-Heel Sandals (Emeline)，$929



VIVAIA Emeline 小貓跟涼鞋，以圓頭輪廓搭配細緻鞋帶，結合柔軟針織鞋面與夾腳設計，不僅親膚舒適，也散發自然優雅的女性魅力，是約會、聚餐都能輕鬆駕馭的款式，流露自在有型的時尚態度。

3. VIVAIA Kara機能涼鞋，迷人簡約機能風

VIVAIA Elastic Back Strap Walker Sandals (Kara 2.0)，$999



Kara機能涼鞋則主打全天候舒適感，搭載AdaptAll™可調式後繫帶，可依腳型調整鬆緊，搭配輕量避震鞋床與足弓支撐，即使長時間步行也能保持舒適。俐落外型兼具適度份量感，不論搭配寬褲、工裝裙還是亞麻洋裝，都能穿出近年日本街頭最流行的都會機能風。

4. Repetto × Birkenstock Arizona涼鞋：今夏人氣鞋款

Repetto × Birkenstock Arizona涼鞋，$3,590



當法式芭蕾美學遇見經典機能鞋，也讓今年最受矚目的聯名涼鞋正式誕生。Repetto攜手Birkenstock重新演繹Arizona鞋型，以醒目的Oversized圓形金屬扣環取代經典設計，讓整體更具雕塑感與時尚氣息。Flame Red鮮明亮眼，散發滿滿夏日活力；Profound Black則低調耐看，展現法式女性一貫的優雅魅力。鞋床內裡更加入Repetto代表性的Vichy格紋元素，低調卻充滿品牌辨識度，讓舒適機能與巴黎時尚自然融合，也是今年聯名系列中的人氣焦點。

5. Maje麂皮平底涼鞋：低調奢華的高級感

Maje Flat sandals，$2,690



Maje這雙麂皮平底涼鞋延續法式極簡美學，以溫暖焦糖棕麂皮打造寬版鞋面，細膩柔和的質感散發自然高級氛圍。圓潤的開放式鞋頭搭配纖細後踝繫帶，並以金色金屬扣環調整鬆緊，不僅方便穿脫，也增添一抹精緻光澤。鞋面角落點綴低調金色品牌徽飾，搭配白色車縫線與平底薄鞋底設計，讓整體更顯清爽俐落。不論搭配白色洋裝、亞麻長褲或丹寧單品，都能輕鬆穿出日本女生最愛的自然高質感，也是旅行、逛街與度假都十分實穿的夏日必備款。

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