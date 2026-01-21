LVMH Watch Week最新腕錶直撃欣賞！$85萬祖高域聯乘款、貨車座鐘

LVMH鐘錶周｜國際鐘錶界盛事LVMH Watch Week 2026舉辦第7屆，由昨日（19日）起在意大利米蘭一連三日展開，展示集團旗下品牌最新傑作，包括Hublot、TAG Heuer、Zenith、Tiffany & Co.、Bvlgari、Louis Vuitton及L’Epée 1839等。「01女生」整理當中焦點腕錶，並帶大家率先欣賞新款背後的設計理念。



LVMH Watch Week時間/地點/品牌

第7屆LVMH鐘錶周由1月19日起至21日、於意大利米蘭舉行，參加品牌包括Hublot、TAG Heuer、Zenith、Tiffany & Co.、Louis Vuitton、Bvlgari、L’Epée 1839、Daniel Roth及Gérald Genta。

LVMH鐘錶周｜腕錶焦點1. Hublot Big Bang陀飛輪諾華克‧祖高域GOAT版腕錶

最吸引眼球的聯乘設計，莫過於Hublot攜手知名網球選手祖高域所誕生的腕錶，外表輕盈無負擔，配搭清晰可見的陀飛輪設計，背面則模仿網球拍和避震器，加上祖高域代表的標誌圖案，以頌揚其球壇成就。腕錶共設有3款配色，分別代表硬地、紅土及草地比賽，而發行數量則按其在各領域的獲獎次數而定，並配以獨立編號，若日後再添勝績，將再追加生產。

LVMH鐘錶周｜Hublot Big Bang陀飛輪諾華克‧祖高域GOAT版腕錶 HK$850,700起 (Kristie Chu攝)

LVMH鐘錶周｜腕錶背面模仿網球拍和避震器，加上祖高域代表的標誌圖案，以頌揚其球壇成就。 (Kristie Chu攝)

LVMH鐘錶周｜腕錶焦點2. Hublot Big Bang and Spirit of Big Bang Coal 炭藍色腕錶

繼去年舒適療癒的藍調，今次Hublot再添新色調，以柔和及知性的炭藍色（Coal Blue），開啟色彩美學新篇章。錶盤採用放射形色調或不同質感，締造各樣魅力，透過光影流轉，煥發神秘而微妙的礦物光澤。當中43毫米Big Bang Original Unico腕錶採用實心錶盤，從碳纖維紋理取靈感，將緞面及拋光方塊圖案交替排列，打造出層次光明而和諧的光譜，加上3D立體效果強調美感。

LVMH鐘錶周｜Hublot Big Bang Original Unico鈦金炭藍色腕錶 HK$143,800起 (Kristie Chu攝)

LVMH鐘錶周｜Hublot Big Bang「一鍵式」炭藍色鑲鑽腕錶 HK$109,700起 (Kristie Chu攝)

LVMH鐘錶周｜腕錶焦點3. TAG Heuer Carrera Split-Seconds Chronograph腕錶

延續去年的賽車狂熱，TAG Heuer今年重新演繹Carrera系列。系列在1963年誕生，取名自墨西哥知名高難度公路賽事（Carrera Panamericana），以賽車計時為靈感，透過清晰易讀的計時碼錶，以象徵速度與精準，而且計時秒針精密到五分之一秒。腕錶再為系列帶來全新尺寸，錶殼採用41毫米直徑，配以賽車精神的黑色錶盤，加上鮮明的紅色指針和外圈，締造精緻質感。

LVMH鐘錶周｜TAG Heuer Carrera Split-Seconds Chronograph腕錶 (Kristie Chu攝)

LVMH鐘錶周｜TAG Heuer Carrera Split-Seconds Chronograph腕錶 (Kristie Chu攝)

LVMH鐘錶周｜腕錶焦點4. TAG Heuer Carrera Seafarer航海腕錶

在航海歷史中再迎突破，以1949年首次面世的Seafarer潮汐腕錶，配以標誌性的glassbox設計，呈獻與海洋互相呼應的獨特美學。錶盤採用源自1967年美洲盃冠軍遊艇Intrepid的黃綠色配搭，展現出鮮明活力，並象徵無畏勇氣與自由靈魂。搭載全新自製TH20-04自動機芯，在報時同時融入潮汐顯示功能，為沿潮汐河流與河口的航行，提供重要的指示。

LVMH鐘錶周｜TAG Heuer Carrera Seafarer航海腕錶 (Kristie Chu攝)

LVMH鐘錶周｜TAG Heuer Carrera Seafarer航海腕錶 (Kristie Chu攝)

LVMH鐘錶周｜腕錶焦點5. Zenith DEFY Skyline Skeleton鏤空腕錶

延續1969年誕生的DEFY腕錶，Skyline腕錶保留標誌性的幾何結構與堅韌特質，結合鮮明的都市魅力，展現出由空間和時間賦予的結構美學。腕錶透過鏤空設計，配搭深黑陶瓷錶殼及金色調機芯，彰顯都市光影交錯的建築結構，同時提升十二邊形錶圈的輪廓，打造不一樣的魅力。

LVMH鐘錶周｜Zenith DEFY Skyline Skeleton鏤空腕錶 (Jason Kan攝)

LVMH鐘錶周｜腕錶焦點6. Zenith DEFY Skyline計時腕錶黑色款

腕錶重點設計在於首次以全陶瓷亮相，整體輕盈耐用、觸感光滑，突顯立體層次。搭載EI Primero 3600機芯，能夠清晰報時，同時背面可透過藍寶石水晶玻璃，欣賞其精密的藍色導柱輪及星形擺陀結構。

LVMH鐘錶周｜Zenith DEFY Skyline計時腕錶黑色款 (Jason Kan攝)

LVMH鐘錶周｜腕錶焦點7. Tiffany & Co. 鉑金Tiffany Timer腕錶

第二年參加的Tiffany & Co.，腕錶款式珍藏經典和歷史的元素，以頌揚逾175年的製錶傳統。Tiffany TImer以鉑金鑄造錶殼，配搭不同的長方形切割鑽石時標，締造獨特的層次美態，加上Tiffany Blue藍漆錶盤，帶來經典復古的魅力。腕錶搭載特製EI Primero機芯，從背面可清晰看到細緻機械組合，以及以18K黃金製作、停佇於機芯上鍊擺陀上的「石上鳥」（Bird on a Rock），展現出含蓄低調之美。

LVMH鐘錶周｜Tiffany & Co. 鉑金Tiffany Timer腕錶 (品牌提供)

LVMH鐘錶周｜Tiffany & Co. 鉑金Tiffany Timer腕錶 (品牌提供)

LVMH鐘錶周｜腕錶焦點8. Louis Vuitton Escale系列腕錶

透過旅途為一生時間留下難忘的標記。一看到Escale錶圈上由藝術家La Fabrique du Temps手工繪製出多個國家標誌和字母，在展示24個時區的同時，隨即令人想到冒險旅程。腕錶採用40毫米鉑金打造，錶盤中間則設有經典Monogram尖花造型中置陀飛輪，每一分鐘旋轉一圈，締造出時尚藝術與製錶工藝的優美融合。

LVMH鐘錶周｜Louis Vuitton Escale系列腕錶 (品牌提供)

LVMH鐘錶周｜腕錶焦點9. Louis Vuitton Camionnette

再次發揮趣味創意，透過黃色的送貨車造型，為Objects of Time系列更添熱度。靈感取自20世紀初、從工坊穿梭巴黎街頭的品牌送貨車，並將外形重現出座鐘上，以喚醒大家對童年、旅行和探索的純粹想象。座鐘上的車牌號碼「LV 1854」，數字代表品牌創立年份，而車後亦盛載一個微型Trunk行李箱，裡面藏有專屬鎖匙，可以插入座鐘內，以進行上鏈或調較時間。