瑞士「鐘錶與奇蹟」日內瓦高級鐘錶展Rolex、Hermès等重點款一覽

鐘錶界每年一度的大型盛事「鐘錶與奇蹟」日內瓦高級鐘錶展（Watches and Wonders Geneva 2026），在4月14日至20日選址Palexpo展覽館展開。場內公開各大鐘錶品牌的新傑作和技術，包括Rolex、Tudor、Omega、Vacheron Constantin、Audemars Piguet、Cartier和Hublot等，以加深大眾對腕錶的認識。「01女生」整理今屆Watches and Wonders的重點款式，非常值得關注。



日內瓦「鐘錶與奇蹟」鐘錶展時間

日內瓦「鐘錶與奇蹟」鐘錶展將於2026年4月14日至20日隆重舉行。與過往僅開放予業內人士不同，場內連續第4年開放給鐘錶愛好者，公眾可在4月18至20日期間購票參觀。今屆新增至65家品牌參展，包括Cartier、CHANEL、Rolex和Vacheron Constantin等，同時迎來瑞士逾150年品牌Audemars Piguet首度加入。

「鐘錶與奇蹟」日內瓦高級鐘錶展重點1. Rolex - The Oyster Perpetual 41

在1926年誕生、今年慶祝100周年的Oyster Perpetual系列，迎來特別篇章，以品牌專利金鋼（Rolesor）防水蠔式錶圈，來向歷史致敬。腕錶可見百周年的細節，包括錶冠上刻有「100」的數字；錶盤的6點位置，亦寫有「100 YEARS」字樣，珍藏度十足。而在石板灰色錶盤上，每5分鐘的刻度都漆上經典綠色，與「ROLEX」字樣相呼應，搭載3230型機芯，計時精密。

「鐘錶與奇蹟」日內瓦高級鐘錶展重點：Rolex - The Oyster Perpetual 41 (品牌官網)

「鐘錶與奇蹟」日內瓦高級鐘錶展重點：Rolex - The Oyster Perpetual 41 (品牌官網)

「鐘錶與奇蹟」日內瓦高級鐘錶展重點2. Tudor - BLACK BAY 58 GMT

慶祝100周年的Tudor，推出不少新錶款，當中碧灣（Black Bay）系列，在色調與技術方面作出改革，Black Bay 58 GMT更新增五珠帶（Jubilee Bracelet），由五排小鏈節組成，締造細緻的視覺效果。採用39毫米錶殼，並以色調分明的酒紅和黑色，打造出獨特魅力。

「鐘錶與奇蹟」日內瓦高級鐘錶展重點：Tudor - BLACK BAY 58 GMT (IG@tudorwatch)

「鐘錶與奇蹟」日內瓦高級鐘錶展重點：Tudor - BLACK BAY 58 GMT (IG@tudorwatch)

「鐘錶與奇蹟」日內瓦高級鐘錶展重點3. Vacheron Constantin - Égérie月相Spring Blossom腕錶

在浪漫的4月櫻花海中，帶來知性與詩意的腕錶。江詩丹頓捕捉繁花綻放的一刻，採用粉色珍珠貝母錶盤，配搭由5N粉紅金製作的37毫米錶殼，以及被晶瑩鑽石圍繞的月相顯示，締造優雅和暖的層次魅力。特別在月相顯示的1點至3點位置，設置鑲有月亮石的錶冠，暗藏浪漫的意思。配備覆盆子粉色亮面鱷魚皮錶帶，飾有精緻的花卉手工微繪圖案，打造滿滿的藝術感。

「鐘錶與奇蹟」日內瓦高級鐘錶展重點：Vacheron Constantin - Égérie月相Spring Blossom腕錶 (品牌提供)

「鐘錶與奇蹟」日內瓦高級鐘錶展重點：Vacheron Constantin - Égérie月相Spring Blossom腕錶 (品牌提供)

「鐘錶與奇蹟」日內瓦高級鐘錶展重點4. Audemars Piguet - Établisseurs Galets

首度參與的逾150年瑞士老牌Audemars Piguet，從瑞士品牌總部 —— 汝拉山谷湖水中的光滑卵石取靈感，打造流線廓形錶身，而且不設時標，讓視覺焦點集中於天然石材上。錶鏈鑲嵌不同造型的寶石，並以小型金球連接，締造出與別不同的藝術傑作。

「鐘錶與奇蹟」日內瓦高級鐘錶展重點：Audemars Piguet - Établisseurs Galets (品牌提供)

「鐘錶與奇蹟」日內瓦高級鐘錶展重點5. Cartier - Crash鏤空腕錶

呈獻第十款Cartier Privé系列作品，重新演繹Crash腕錶，限量發行150枚，以非對稱錶盤和鏤空結構，展現出工坊的細緻工藝。錶橋更採用手工錘製羅馬數字造型，搭載142枚部件組成的手動上鍊機芯，體現出品牌的精準技術。

「鐘錶與奇蹟」日內瓦高級鐘錶展重點：Cartier - Crash鏤空腕錶 (品牌提供)

「鐘錶與奇蹟」日內瓦高級鐘錶展重點：Cartier - Crash鏤空腕錶 (品牌提供)

「鐘錶與奇蹟」日內瓦高級鐘錶展重點6. Hermès - Arceau Samarcande

帶來品牌代表性錶款，由Henri d’Origny於1978年設計，採用38毫米圓形錶殼，側面以標誌性馬首鏤空圖案，展現出品牌與別不同的奢華感，同時顯示以馬鐙為靈感的不對稱連接結構，體現出精湛工藝和馬術精神。

此外，品牌特別邀請藝術家Jean-Simon Roch，運用動態裝置，展現出品牌的精堪工藝，伴隨鐘錶聲響變作旋律素材，讓整座場景宛如一件巨大的弦樂器。

「鐘錶與奇蹟」日內瓦高級鐘錶展重點：Hermès - Arceau Samarcande (品牌提供)

「鐘錶與奇蹟」日內瓦高級鐘錶展重點：Hermès - Arceau Samarcande (品牌提供)

「鐘錶與奇蹟」日內瓦高級鐘錶展重點7. Hublot - Big Bang Impact One Million腕錶

經典Big Bang Impact Bang系列重新演繹，遊走高級製錶與高級珠寶的邊界，採用大膽的三錐立體寶石鑲嵌工藝，將500顆共重44.6卡的非常規切割鑽石，以漩渦形態環繞鑲嵌，並配飛行陀飛輪，無論工藝或視覺效果，都令人驚艷。

「鐘錶與奇蹟」日內瓦高級鐘錶展重點：Hublot - Big Bang Impact One Million腕錶 (品牌提供)

「鐘錶與奇蹟」日內瓦高級鐘錶展重點：Hublot - Big Bang Impact One Million腕錶 (品牌提供)

「鐘錶與奇蹟」日內瓦高級鐘錶展重點8. IWC Schaffhausen - 白色陶瓷飛行員計時腕錶41「小王子」特別版

飛行員腕錶特別推出「小王子」特別版，採用白色氧化鋯陶瓷，搭配深藍色太陽放射紋錶盤，錶背則鐫刻小王子圖案，以向安東尼・聖艾修伯里（Antoine de Saint-Exupéry）的經典名著致敬。腕錶搭載自製69381型自動上鏈機芯，提供持久的動力儲備。

「鐘錶與奇蹟」日內瓦高級鐘錶展重點：IWC Schaffhausen - 白色陶瓷飛行員計時腕錶41「小王子」特別版 (品牌提供)

「鐘錶與奇蹟」日內瓦高級鐘錶展重點：IWC Schaffhausen - 白色陶瓷飛行員計時腕錶41「小王子」特別版 (品牌提供)

「鐘錶與奇蹟」日內瓦高級鐘錶展重點9. TAG Heuer - Monaco Evergraph腕錶

全新改革Monaco Evergraph腕錶，重新定義計時功能的操作與觸感，以嶄新結構搭載TH-Carbonspring擺輪振盪器，打造更高精準度。而柔性計時雙隱元件，能夠快速切換位置，並帶來一致的手感與準確度。

「鐘錶與奇蹟」日內瓦高級鐘錶展重點：TAG Heuer - Monaco Evergraph腕錶 (IG@tagheuer)

「鐘錶與奇蹟」日內瓦高級鐘錶展重點：TAG Heuer - Monaco Evergraph腕錶 (品牌提供)

「鐘錶與奇蹟」日內瓦高級鐘錶展重點10. ZENITH - Chronomaster Sport Skeleton鏤空腕錶

以自家於1969年製作的El Primero機芯為主，沿用三色交疊計時盤，並將機芯置於最前端，讓鑲空錶盤呈現出藍色導柱輪和水平離合器結構，而錶背亦見擺陀上，刻有品牌星形標誌，締造傳統工藝之美學。錶身採用18K玫瑰金打造，錶圈鑲嵌50顆長方形切割鑽石，盡展華麗氣場。

「鐘錶與奇蹟」日內瓦高級鐘錶展重點：ZENITH - Chronomaster Sport Skeleton鏤空腕錶 (品牌提供)

「鐘錶與奇蹟」日內瓦高級鐘錶展重點11. Chopard - Happy Sport Happy Hearts腕錶

讓牛仔布登上大場面。採用珍珠貝母錶盤，飾以兩顆不同漸變色澤的心形圖案，綴以鑽石締造和諧靈動的層次魅力。腕錶搭載Chopard 09.01-C自動上鏈機芯，報時精準，配襯牛仔布錶帶，形成視覺上的質感對比，同時展現出運動時尚。

「鐘錶與奇蹟」日內瓦高級鐘錶展重點：Chopard - Happy Sport Happy Hearts腕錶 (品牌提供)

「鐘錶與奇蹟」日內瓦高級鐘錶展重點12. Van Cleef and Arpels - Midnight Jour Nuit月相腕錶

頌揚浪漫優雅的月亮，錶盤圖案呈現出宇宙星海，並以月相顯示為主軸，在白晝時展現以繡曲線堆疊的太陽；晚間則回到寧靜柔和的月光，展現出對比的魅力。腕錶特別以幾何圖案締造立體活力感覺，在6點位置顯示品牌標誌，營造出quiet luxury的美學。

「鐘錶與奇蹟」日內瓦高級鐘錶展重點13. CHANEL - J12腕錶

從賽艇中取得靈感，將經典的J12腕錶，結合高度防水功能，體現出精湛工藝與品牌美學。腕錶設計簡約，並以光滑的白色搪瓷締造舒適感，搭載Calibre 12.1機芯，更能精準報時。