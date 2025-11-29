綠色腕錶推薦｜締造自然中性魅力！Cartier、OMEGA等入門級經典款

綠色腕錶推薦2025｜綠色是自然和中性的色調，近年一直受到歡迎，不少腕錶更披上優雅的材質，塑造瑰麗和獨特的感覺。以下整理各大品牌的經典入門級綠色腕錶，價錢在10萬港元以內，而且備有多種功能。



綠色腕錶推薦1. Longines Conquest自動上鏈機械機芯腕錶 HK$16,000

採用38mm精鋼錶殼搭載L888自動上鏈機械機芯，能夠每小時振動25,200次，同時設有矽游絲，提供72小時動力儲存。除了體積輕盈，腕錶同時設有100米防水深度，配備橡膠錶帶，適合水上活動時佩戴。

綠色腕錶推薦2025｜Longines Conquest自動上鏈機械機芯腕錶 (品牌提供)

綠色腕錶推薦2. TAG Heuer Monaco賽車綠計時腕錶 HK$75,900

採用賽車風格配色，體現出摩納哥的活力和優雅，並向英國賽車手的傳奇歷史致敬。而鈍角和方形的設計，加上銀色太陽光線雕紋磨砂錶盤，亦展現中性和現代時尚美學。腕錶搭載傳奇Calibre 11機芯，計時精準。

綠色腕錶推薦2025｜TAG Heuer Monaco賽車綠計時腕錶 (品牌官網)

綠色腕錶推薦3. Cartier Santos de Cartier Watch HK$60,500

從經典腕錶演變，在方形圓角錶盤上，以顯眼的螺釘裝飾為特色，加上和諧的弧形構造，締造經典優雅的魅力。綠色漸變錶盤搭載自動上鏈機械機芯，配以夜光拋光精鋼劍形指針，看來充滿瑰麗典雅的感覺。

綠色腕錶推薦2025｜Cartier Santos de Cartier Watch (品牌官網)

綠色腕錶推薦4. IWC Schaffhausen Pilot’s Watch Mark XX Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team HK$49,200

品牌與賽車夥伴合作創製的官方車隊腕錶，以飽和度高的活力色調，配搭雙面防反光凸狀藍寶石玻璃錶殼，不僅報時清晰，而且展現出跳脫和時尚品味。腕錶更在3時位置，設置日期顯示，並具防水功能，實用性高。

綠色腕錶推薦2025｜IWC Schaffhausen Pilot’s Watch Mark XX Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team (品牌官網)

綠色腕錶推薦5. Zenith Chronomaster Sport HK$90,600

年輕時尚的款式，採用綠色漆面陶瓷錶盤，搭載El Primero 3600型高振頻計時機芯，為腕錶提供60小時動力儲存，同時精準報時。腕錶設有日期、60分鐘及60秒計時功能，時標及指針亦以夜光鍍銠製作，在夜間也能清晰看到時間。

綠色腕錶推薦2025｜Zenith Chronomaster Sport (品牌官網)

綠色腕錶推薦6. OMEGA 海馬系列Aqua Terra 150米 HK$46,800

向航海傳奇致敬，採用不銹鋼錶殼，底部飾以波浪紋處理，而表面則經太陽線紋打磨，配搭獨特的「柚木」橫紋圖案，展現出瑰麗時尚感覺。腕錶獲得瑞士官方天文台認證，內置Master Chronometer 8900機芯，錶盤的6時位置更設有日曆窗，能夠清晰和精準地報時。