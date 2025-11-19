Hermès腕錶｜探討各系列歷史價值：Kelly誕生逾50年、H08代表時間

愈多女生鑽研腕錶，不僅是個保值的選擇，亦象徵個人的品味配搭。當中擁有逾190年歷史的Hermès，於1912年起開始製錶之路，並在1928年推出首個腕錶系列，至今有逾9個系列，以各自的風格魅力，成為不少人的報時夥伴。以下細數各個腕錶系列的歷史知識，讓大家對它們有深入的瞭解。



Hermès腕錶系列1. Hermès Kelly系列 - 逾半載歷史

提及Hermès手袋的話，必聯想到優雅的Kelly設計，由1930年代誕生，並在1975延伸至腕錶界，透過標誌的Kelly Bag掛鎖顯示時間，配合皮革和金屬，締造矚目亮麗的感覺。同時設有多重佩戴方式，可作腕錶、手鐲和掛飾，在當時的腕錶設計中，展現出大膽前衛的一面。

Kelly腕錶過去歷不少演變，曾推出銀製和雙圈錶帶的款式，現時錶殼大小也略為縮減，並將錶冠由3點位置轉為鎖頭上方。

Hermès腕錶系列2. Faubourg系列 - 品牌最細腕錶

以Hermès最細腕錶見稱，Faubourg腕錶攜著典雅瑰麗的外形，在2014年面世。沿用品牌喜歡的幾何設計，透過圓點和斜線的組合，讓曲線以切線作結，並將直線以非筆直的擺法，彷如訴說時間的自由隨性，締造出獨有的時間節奏，並透過符號象徵別樹一格的語言。2021年，Hermès加入Faubourg Polka系列，糅合珍貴的頂級珠寶，展現出璀璨優雅的匠心傑作。

Hermès腕錶系列2. Faubourg系列 (品牌官網)

Hermès腕錶系列3. Hermès H08系列 - 以時間命名

在男裝腕錶佔一分量的H08系列，原來僅推出約4年，並在2023年於巴塞爾國際鐘錶珠寶展中展示，改以玫瑰金製作提升矚目感，而今年（2025年）更推出鈦金屬版本，如同名字本來的含意般，追求和跟隨時代的改革。

系列以簡單的英文字母和數字組成，「H」代表「Hermès」，「0」和「8」則分別是零與無限，兩者相連顯示出「永恆時間」的概念。此外，方中帶圓的錶殼設計，與時刻的「0」和「8」相呼應，體現出腕錶的現代美學。

Hermès腕錶系列4. Cape Cod系列 - 歷久不衰的設計

在1991年，Cape Cod腕錶以中性定位誕生。由設計師Henri d’Origny創作，從「船錨鏈」（Chaîne d’ancre）受啟發，將其演化成長方形錶殼兩端的錶耳，打造既典雅又前衛的風格。前女裝藝術總監Martin Margiela，於1998年將其加以變化，推出「Double Tour」的雙圈錶帶設計，兼具首飾的戴法，更讓系列大受喜愛，至今依然是熱門的款式。