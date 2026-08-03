CHANEL幸運數字5結合鑽石化身高級珠寶　書寫永不褪色的真正傳奇

瑪麗蓮·夢露（Marilyn Monroe）曾留下一句令世人難忘的話語：「我只穿香奈兒（CHANEL）5號入睡。」這句七十多年前接受媒體採訪時不經意間的流露，讓5號香水與夢露緊密相連，也讓5號香水成為過去百年來最成功的香水之一。



1921年，在恩尼斯·鮑調製的多款香水樣本中，香奈兒女士毫不猶豫地挑中了5號，不僅因為它香味獨特，更因為「5」是香奈兒女士生命中無處不在的幸運數字。

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她對童年時光里奧巴辛修道院石子路上的五芒星特別偏愛，她習慣在5月5日展示自己的新系列，而她的星座獅子座恰好是黃道十二宮裏的第五宮。

香奈兒女士在1932年接受倫敦鑽石公會邀約創作「Bijoux de Diamants」臻品珠寶系列時，幸運數字5也被她悄然佈局其中：羽毛、緞帶與蝴蝶結、太陽、星辰以及流蘇，五大靈感創意貫穿整個系列。

香奈兒女士是相信神秘學的，她也是引領20世紀女性追求獨立自主的精神領袖之一，她身上的這些獨特氣質都被她或有意或無意地運用在作品中，並且一直影響着香奈兒品牌後來的創作。

毫無疑問，自1932年起，香奈兒女士的幸運數字5與象徵永恆、珍貴的鑽石緊密結合在一起，成為香奈兒珠寶世界裏重要的一組元素。

地球的「時間膠囊」——鑽石

2021年5號香水迎來百年誕辰，香奈兒首次以香水為主題創作了N°5臻品珠寶系列， 最為核心的一件是55.55項鍊。

2021年5號香水迎來百年誕辰，香奈兒首次以香水為主題創作了N°5臻品珠寶系列， 最為核心的一件是55.55項鍊。（CHANEL官網）

香奈兒從一塊鑽石原石開始創作，以縝密的設計和精準的切割打磨技術，將主石最終剛好定格在55.55克拉，並呈現完美的八角形——是芳登廣場（Place Vendôme）的輪廓，也是5號香水瓶蓋的模樣。

香奈兒花了很長時間才找到這枚罕見的大體量頂級鑽石原石，但香奈兒的目標並非追求保留最大的克拉數，而是從創意和美學的角度對其進行最佳的設計，獲得完美造型的同時，嚴格遵循幸運數字「5」的象徵意義。

按照鑽石4C準則，這枚55.55克拉主石為「D色, 無瑕, 極致切工」，並且是化學純度最高的Type IIa型，總之，這一系列參數除了說明這枚天然鑽石的高度珍貴與稀缺，還代表着頂級的工藝與純粹的鑽石之美，由此你也可以想象55.55項鍊的不菲價值。

項鍊吊墜最上方以祖母綠形切割鑽石鑲嵌出香水瓶蓋，下部以水滴形和馬眼形切割鑽石，模擬出香氛滴落的形態，搭扣呈現數字5造型，整件作品從形到意都在致敬5號香水。

香奈兒以鑽石的閃耀和珍稀性來定格傳奇百年。從中你可以深切體會到香奈兒珠寶世界最核心的星辰——鑽石的魅力。

鑽石作為珠寶出現在人類的生活中可以追溯至古印度時期，三千多年來，鑽石始終以其耀眼奪目的光彩、大自然中最堅硬物質的特性，吸引着不同時代的人們圍繞在其周圍，並一步步成為珠寶世界裏的「王者」。

這與其非凡的地質成因密不可分，在地球深約200公里的地幔層的超高温和超高壓條件下，碳元素才有機會形成正四面結構的晶體——鑽石；包裹在金伯利岩漿中的鑽石，只能經由火山噴發才有機會來到淺層地表，鑽石的形成和抵達都堪稱奇蹟。

這種長達十億年甚至更久的地質旅程，賦予了鑽石非同尋常的意義：無論大小，它們都是見證地質演化進程的「時間膠囊」，承載着地球的記憶，它們就是時間本身，讓佩戴者與地球母星之間產生奇妙的情感聯結。

人類進入現代社會以前，鑽石曾是權力、財富和身份的象徵，曾長期被各國王室「壟斷」，佩戴鑽石只是帝王、后妃以及公主王子們的特權。

法國國王路易十四曾以國家名義購買了100多顆10克拉以上的鑽石；路易十五未成年時的攝政王——菲利普二世斥重金購買了一顆重140.5克拉的鑽石，並將其命名為「攝政王之鑽」，後來它出現在路易十五和路易十六的加冕王冠上，以及拿破崙稱帝時的佩劍上。

英國王室也是鑽石的重要收藏者，維多利亞女王獲得了擁有諸多傳奇故事的「光明之山」鑽石；而曾經創下世界第一紀錄、重530.2克拉的「庫裏南I號」鑽石，就鑲嵌在英國國王的權杖上。

進入現代社會後，天然鑽石的投資和收藏價值更加凸顯。憑藉其無可複製的稀缺性和穿越經濟周期的穩定性，天然鑽石成為當代人投資收藏的熱門品類之一，是高淨值人群資產配置的重要組成。

28.88克拉白鑽，拍賣2100萬港幣（蘇富比）

各大拍賣行每年、每季拍賣，高品質鑽石從不缺席。就在2026年4月剛剛結束的蘇富比香港春拍珠寶專場，一顆重28.88克拉的Type IIa型白鑽，以逾2100萬港幣成交，成為這場拍賣的第二高價。

「鑽石是女人最好的朋友」

創作55.55項鍊的同時，香奈兒選擇各種參數都為最佳的白鑽，打造了一脈相承的 N°5 高級珠寶系列作品，匯聚香奈兒珠寶工坊最精湛的工藝，將數字5與鑽石這對經典風格符號，在當代進行深度交融和全新演繹。

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從K金搭配鑽石演繹的數字5，再到鑲嵌鑽石的水滴造型墜飾宛如一滴香氛沿着數字圓潤曲線輕輕滑落，每一個細節都在訴說香水與珠寶之間的靈犀相通。

作為5號香水與高級珠寶共同的靈魂標識，數字5被反覆演繹，白色、金色以及香奈兒專屬的米色18K金，勾勒出數字5的飽滿輪廓，數字側面與背面鏡面拋光，以金屬的閃耀映襯鑽石的火彩，讓每一顆鑽石都更加耀目生輝。

而數字弧形的中央位置，包鑲着一顆明亮式切割主石——這種包鑲鑲嵌是源自香奈兒1932年「Bijoux de Diamants」臻品珠寶系列的標誌性技藝，貫穿整個香奈兒珠寶史。從造型設計到佩戴體驗，香奈兒力求每一顆鑽石都能充分展現其光學魅力。

但香奈兒珠寶的鑽石不止於閃耀，更在於光影變幻中顯現出靈動的生命感。包鑲工藝讓中央鑽石的光芒得以最大限度地聚攏與釋放，而水滴形墜飾則如晨露般晶瑩剔透，隨着佩戴者的活動而輕盈搖曳，每一個角度都折射出令人心動的華彩。

除了鑲嵌工藝，香奈兒對鑽石本身品質的選擇同樣遵循最高標準。在鑽石4C準則中，N°5 高級珠寶不追求大克拉數，但在顏色、淨度和切工三個方面堪稱完美。

每一枚明亮式切割圓鑽都具有接近100%的光線折射和反射效果，呈現出幾乎完全對稱的「八芒星」圖案，熠熠光芒，耀眼奪目。

鑽石的魅力不僅來自其稀缺性和美感，還在於它被賦予的情感價值，以及它承載的「永恆、珍貴和純粹」的文化意涵。

只穿香奈兒5號香入夢的瑪麗蓮·夢露，在電影《紳士愛金髮女郎》中曾經唱到：

無論切割還是打磨，這些精靈永不褪色，只有鑽石才是女人最好的朋友。

在創作「Bijoux de Diamants」臻品珠寶系列時，香奈兒女士曾說：「我選擇鑽石，是因為它以最小的體積藴含着最大的價值。」

她希望藉由自己創作的珠寶賦予女性身體和精神上的獨立與自由，而不是束縛。香奈兒賦予鑽石當代女性精神。

從1921年的5號香水到1932年的鑽石珠寶，從「幸運5」到「永恆鑽」，鑽石始終是香奈兒珠寶世界中那顆最閃耀的星辰，它是香奈兒風格宇宙中不可取代的璀璨元素，也是香奈兒為無數女性鑄造的永恆之夢。

今天的香奈兒N°5高級珠寶系列，傳承歷史的同時也在續寫新的篇章，香奈兒不僅要以珠寶詮釋香氛，更是要用珠寶書寫神秘數字的新內涵，永恆鑽石正是書寫的筆墨——真正的傳奇，永遠不會褪色。

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