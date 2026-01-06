Rolex勞力士加價2026｜17大保值款最新價格一覽：這款升幅最高！

【Rolex加價2026｜勞力士手錶最新價格】Rolex勞力士腕錶在二手市場的競爭力一直都是相當高，是許多人的保值投資首選！而剛踏入2026年不久，勞力士官網售價迎來首次調整，不少熱門款式都有加價，其中一款升幅最高！

這次「01女生」整理了17款較多女生喜愛和保值的錶款，包括綠水鬼、黑水鬼、Oyster Perpetual等，一起來看看它們的最新價格！（以下升幅是以2026年1月價格及最新價格計算）



Rolex勞力士價格調整3大原因

根據外媒消息，Rolex腕錶價格受到黃金價格不斷上漲影響，在2024年金價就飆升27%，使得Rolex進行價格調整。這次價格變動亦能明顯觀察出材質差異，是調幅重要原因之一，貴金屬及金鋼款式的價格調整相比不鏽鋼系列明顯，許多型號上調幅度於8%至10%之間，明顯受到金價長時間「高位徘徊」影響。此外，全球通膨降溫速度緩慢，以及美國對瑞士製腕錶加徵15%進口關稅的政策，相信也是這次價格變動原因。

Rolex勞力士加價2026｜Submariner Date 型號126610LV

綠圈黑面的Submariner Date，亦是被外界稱為「綠水鬼」，是自2003年面世後一直是Rolex最保值錶款之一。而這款腕錶是Rolex當年為紀念Submariner系列面世50周年而推出，亦是品牌首次用上綠色錶圈並面盤上的夜光點增大了，所以甫推出即被腕錶愛好者及收藏家爭相搶購。而「綠水鬼」Submariner Date自此是保值能力高，同時幾乎是每次價格調漲錶款之一！

Rolex勞力士加價2026｜Submariner Date 型號126610LV

2025售價：HK$90,800

2026最新售價：HK$96,200

升幅：5.95%



Rolex勞力士加價2026｜Submariner Date 型號126610LV （圖片來源：Rolex勞力士官網）

Rolex勞力士加價2026｜Submariner 型號124060

數到Rolex最經典的錶款定必是「黑水鬼」Submariner，尤其是沒有日期視窗的「盲Sub」，是品牌最原生版本，備受腕錶愛好者及收藏家喜愛。這款黑圈黑面的Submariner置入3230型機芯其平均誤差為每日正負兩秒以內，比一般的天文台認證精密時計精準兩倍以上，而動力儲備約70小時。亦是保值能力相當高的錶款！

Rolex勞力士加價2026｜Submariner 型號124060

2025售價：HK$77,100

2026最新售價：HK$81,500

升幅：5.71%



Rolex勞力士加價2026｜Submariner 型號124060（圖片來源：Rolex勞力士官網）

Rolex勞力士加價2026｜Explorer II 型號226570

Rolex新版的Explorer II是為慶祝該系列於2021年踏入50週年，也是很值得收藏的錶款！腕錶直徑42毫米精鋼錶殼經微調，配上橙色GMT指針及3285型機芯，是由勞力士研發製造，此外還搭配品牌設計並獲得專利的摺疊蠔式保險釦，帶釦亦安裝了品牌研發的易調鏈節，佩戴者可輕易延長錶帶約5毫米。Explorer II在二手市場相比其他款式不屬於熱門款式，但在這款升幅中亦達5.2%，保值能力亦是不錯。

Rolex勞力士加價2026｜Explorer II 型號226570

2025售價：HK$81,400

2026最新售價：HK$85,900

升幅：5.53%



Rolex勞力士加價2026｜Explorer II 型號226570（圖片來源：Rolex勞力士官網）

Rolex勞力士加價2026｜GMT-Master II 型號126710BLRO

Rolex的百事圈版本GMT-Master II，最早是於60年代面世，可謂是品牌的經典腕錶之一。而在2014年時推出了復刻版，為腕錶換上了陶瓷錶圈，當時讓人眼前一亮，其後再次推出入門級的鋼版，價格更親民，令百事的受歡迎程度再次升級。

Rolex勞力士加價2026｜GMT-Master II 型號126710BLRO

2025售價：HK$91,600

2026最新售價：HK$97,100

升幅：6 %



Rolex勞力士加價2026｜GMT-Master II 型號126710BLRO（圖片來源：Rolex勞力士官網）

Rolex勞力士加價2026｜GMT-Master II 型號126713GRNR

Rolex GMT-Master II每推出新款錶圈，都讓人感到驚喜和眼前一亮，尤其在去年（2023年）推出的新版，配備黑色錶面和灰黑雙色Cerachrom陶質字圈﹐以及採用黃金鋼的紀念型（Jubilee）錶帶，此設計可說是將品牌高貴奢華展示得淋漓盡致。

Rolex勞力士加價2026｜GMT-Master II 型號126713GRNR

2025售價：HK$149,800

2026最新售價：HK$161,200

升幅：7.61%



Rolex勞力士加價2026｜GMT-Master II 型號126713GRNR（圖片來源：Rolex勞力士官網）

Rolex勞力士加價2026｜Cosmograph Daytona 型號126500LN

Rolex Cosmograph Daytona在2023年經大翻新後，設計與上一版本多了許多改變，但仍然無阻腕錶愛好者及收藏家入手的意欲。這款腕錶與上一代相比，經典的3個計時盤圏的黑框線變幼，以及陶瓷錶圈的外圍新增了金屬圈，更顯高雅優雅。亦如前言，此款腕錶在二手市場中一直是熱門款式，是相當保值款式之一！

Rolex勞力士加價2026｜Cosmograph Daytona 型號126500LN

2025售價：HK$129,300

2026最新售價：HK$136,200

升幅：5.34%



Rolex勞力士加價2025｜Cosmograph Daytona 型號126500LN（圖片來源：Rolex勞力士官網）

▼▼▼【按圖看】Rolex勞力士加價錶款｜包括Datejust 41、Cosmograph Daytona、Yacht‑Master 42等，都是相當保值款式之一！【按圖看】▼▼▼