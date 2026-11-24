近年復古風潮回歸，如1990年代末的Y2K風格，受到許多年輕人喜愛，而過去被視為「長輩專屬」的配件也悄悄翻紅。



一名網友分享，自己生日時收到阿嬤（奶奶）送的玉鐲，雖然很喜歡，但仍不免擔心戴出門會顯得老氣。貼文引發熱議，也有人分享自己的玉鐲照片，表示「最近又開始流行起來了」。

近年復古風潮回歸，「長輩專屬」的配件也悄悄翻紅（AI生成圖片）

大學生戴玉鐲會很土嗎？網友曝「新中式」穿搭正流行

一名網友在社群平台「Dcard」發文表示，阿嬤很疼愛她，在她生日時特地送了玉鐲當禮物，但她觀察身邊幾乎沒有同齡朋友會戴，讓她猶豫是否要戴出門：「我很想戴出去，但又怕顯得太老氣。」

她表示，自己目前20歲，不希望讓身邊人留下老氣的印象，因此好奇詢問

請問各位美女如果看到大學生戴玉鐲會覺得很土、很怪嗎？

貼文曝光後，不少網友紛紛跳出來力挺，甚至曬出自己的玉鐲，認為玉鐲不僅不老氣，反而能提升氣質，

「我大二也是20開始戴玉鐲，身邊同齡確實都沒人戴，當初同學看到沒有嫌棄反而用很好的語氣問我怎麼會有這個！個人覺得不會老氣反而顯氣質，而且現在玉越來越貴了要好好珍惜」

「不會啊，我自己是覺得蠻好看，想戴就戴」

「現在超多年輕女生會戴，還會搭配水晶或者黃金，都很好看，我自己也是高中就開始戴了」

「我自己覺得戴手鐲的女生很有氣質！身邊也有二十歲出頭的兩三個女生都有戴手鐲，所以我覺得不會覺得老氣，反而會覺得很特別、想認識」

「最近又開始流行起來了」



深綠色才顯老！挑對這四種顏色讓你氣質瞬間升級

不過，也有人認為玉鐲確實偏成熟，但比起外界眼光，阿嬤的心意更重要，

「覺得玉鐲很老氣，真的幾乎都是長輩在戴，但如果是我我還是照戴，不是為了戴好看是因為想好好珍惜阿嬤的心意」

「只有深綠色的才顯老，紫、粉、白、淡綠色都還好，不過阿嬤的心意比路人的評論重要多了」

「不要擔心別人的想法啦，自己喜歡最重要！而且阿嬤的心意才是最珍貴的哦」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：年輕人流行「戴1首飾」會顯老嗎？一票妹子力挺：好看又有氣質】