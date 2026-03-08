戒指亂戴會漏財？首飾風水學：這手指戴金戒加財運　千萬別隔空戴

除了買什麼首飾有不同寓意以外，其實使用上也同樣有講究。



以下從「首飾風水學」角度來看看究竟戒指、手鏈手鐲該怎麼戴，以及配戴時的4點注意事項，不過這並非絕對，也不鼓勵大家過於迷信，可以作為參考就好了！

首飾風水學（點擊放大瀏覽）▼▼▼

首飾風水學，了解戴法與禁忌（01製圖）

+ 7

1. 戒指戴法

戒指其實不能隨便亂戴，每隻指頭都分別代表了不同的含意，總體來說左邊戴早愛情、右邊代表財富，以右手來說，大拇指代表權力、福壽、食指代表人際關係、中指代表財運、無名指事業運、小指代表防小人，想要增加財運的話，建議在右手中指配戴黃金戒指，可以有鎖財的功能。

2. 戒指不要隔空戴

通常女生戴戒指，有時為了搭配都會至少戴2-3指以上，那要記得盡量不要隔空戴，容易出現漏財的狀況，隔空戴指得是食指戴、中指不戴、無名指戴這種戴法，而且建議最好單手也不要超過2個戒指。

3. 手鐲手鏈

至於手鐲手鏈該怎麼戴？首先，根據民間「左玉右銀」的說法，建議大家玉鐲戴在左手、銀飾則選擇戴右手，再來，手環形狀也是有所講究，儘量去選擇圓潤一些的款式，不要有太多尖角或稜角，否則的話很有可能招惹是非，此外想拚事業的可以選擇方型手環，想要人緣好則選擇圓型款式。

4. 吸金小撇步

以上4點飾品配戴時的注意事項直接影響了吸金與否，首先，飾品戴超過一年以上時間，建議大家就別輕易送人或借人，因為飾品上會擁有自己的磁場，尤其是水晶這類，再來，如果沒有特別信仰，建議不要去亂戴一些有特殊宗教含意的飾品，還有購買飾品時，絕對要相信自己的第一直覺，第一眼緣那就是你命中注定的飾品，最後，飾品存放上一定要好好保存，不管平價或高價位的都一樣，切記全部纏在一起。

