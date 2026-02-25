開運紅繩｜紅繩點戴？金飾紅繩配搭技巧：配珍珠精緻、穿這色時髦

【紅繩配搭/開運紅繩】踏入新一年，不少人都習慣換上一條全新的紅繩手鏈，既象徵幸運、守護平安，亦寓意新一年鴻運當頭。想增添細節感，可以在紅繩穿上金串飾，然而傳統金飾往往給人貴氣但顯老、刻板印象。「01女生」特別邀請到造型師 Elma Li，與大家分享紅繩配搭貼士，透過層次疊戴與風格調配，讓紅繩金飾化身為百搭的時尚單品！



紅繩配搭 (張懿慧 攝)

提到紅繩與足金，或多或少大家腦海中會浮現出長輩贈送的嫁妝或生肖賀年飾品。雖然保值又意義深遠，但在日常穿搭中，若配搭處理不當，容易與服飾產生違和感。Elma 表示，要將這份傳統美學融入生活，關鍵是透過不同材質混搭及色彩比例的精準拿捏，讓金飾紅繩成為精緻日常的一部份。

3大紅繩疊戴技巧！告別刻板印象

要減輕足金的厚重感，Elma 建議利用不同材質的手鏈進行疊戴，營造出層次美：

金飾紅繩疊戴技巧｜1.異材質對比

足金與紅繩視覺飽和度高，配搭極細的天然珍珠手鏈，這剛柔並濟的組合，為造型注入一份精緻優雅感。

金飾紅繩疊戴技巧｜1.異材質對比 (AI生成圖片)

金飾紅繩疊戴技巧｜2.金屬質感混搭

在紅繩旁配戴一條線條簡約的金色幼鏈，粗幼不一的線條製造視覺落差，瞬間增加整體精緻度，令手腕線條更顯纖細。

金飾紅繩疊戴技巧｜2.金屬質感混搭 (AI生成圖片)

金飾紅繩疊戴技巧｜3.色彩/風格平衡

加入帶有藍色、綠色小寶石（如海藍寶或孔雀石）的金手鏈，能為傳統喜慶色彩增添一份高級時尚感。或者配搭可愛元素的金飾，中和紅色的強烈及堅硬質感。

馬年開運好物推介: 足金串飾紅繩 (陳葦慈 攝)

紅繩金飾日常穿搭

紅繩一般佩戴期為一年，想將金飾紅繩無縫嵌入365 天造型，Elma建議善用冷暖色調對比，例如配搭深藍色或原色牛仔穿搭（Denim on Denim），有效中和金飾紅繩的強烈，轉化為帶有街頭氣息的時髦感。

金飾紅繩配搭深藍色牛仔穿搭 (張懿慧 攝)

如平日配戴手錶、金鈪等，可嘗試不經意的日常飾品混搭。有化妝習慣的女生，更可大膽挑戰將紅色元素貫穿全身，妝容上選用與紅繩呼應的唇膏或胭脂，服裝單品上有少部份紅色點綴，平衡金飾的嚴肅感，並自然融入整體穿搭。

2026新趨勢：新中式與精緻慵懶風

運動風新中式穿搭(IG@priscilajinn)

近年「新中式」與「Quiet Luxury」風潮盛行，強調低調中的高質感，Elma認為當初中的關鍵在於金飾的點綴性。配色上，揀選象牙白、燕麥色或灰調衣物，突出金飾紅繩的精緻感。穿著新中式設計或寬鬆針織衫時，選擇 9 分袖長度，適度露出手腕。在走動間若隱若現地展示紅繩，比刻意展露更顯高雅。

最後，在造型中加入金色皮帶扣或小巧的金色耳環。這些細小的金屬元素能與手上的足金串飾形成呼應，使整體造型和諧統一，盡顯精緻慵懶的氛圍。

專家簡介

Elma Li｜造型師

資深造型師，為時裝及珠寶品牌、個人形象提供專業造型建議。