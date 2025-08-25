穿搭教學｜如何穿蕾絲不顯老？新手必學Lace配襯重點＋四季搭配法

要數近年女生時尚圈的熱門穿搭法，「背心外穿」必定榜上有名！而在春夏季，想要展現穿搭層次感，同時又總擔心悶熱侷促的話，選擇帶有空氣感、透肌質感的蕾絲（Lace）背心是個好選擇。但在不少女生眼中，蕾絲總給人成熟、老氣感覺，到底如何穿搭才顯年輕又時尚？「01女生」邀請到倫敦紐約認證造型師Tiff Chan，親授新手也易掌握的蕾絲穿搭貼士，當中更包括長青又不敗的一年四季背心外穿穿搭技巧，讓你每天的OOTD也充滿造型感！



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的清涼程度、易搭程度、耐用度、材質與價錢等，幫助大家在入手前了解更多，密切留意「01女生」！

想知編輯部近期愛穿的清涼穿搭？即睇>>> 編輯部實試夏日清涼單品 造型師分享衣櫥內必備消暑單品！即睇>>> 今季3款大勢色調 對抗炎夏！即睇>>>夏日清爽穿搭貼士 色彩分析師：這類布料營造清爽感 夏日疊穿教學！即睇>>>造型師分享穿搭新手必讀技巧：不顯肥疊穿、混搭要點

蕾絲沒想像中難駕馭！3減齡穿搭技巧

蕾絲，向來給人華麗、浪漫的印象。而在穿搭上，其實也可以透過不同單品的搭配，打造出全新的視覺感觀。穿搭新手不妨參考以下技巧，無論任何季節、場合，都能輕鬆駕馭蕾絲單品，展現年輕時尚、不過時的個人風格。

穿蕾絲不顯老技巧1. 配襯中性單品



將蕾絲背心或上衣配搭寬鬆版型的男友牛仔褲（Boyfriend Jeans）、膝上闊短褲（Bermuda Shorts），再加上白襪、一雙粗帶平底涼鞋，在柔美中注入中性帥氣。

穿蕾絲不顯老技巧1. 配襯中性單品 (IG@amelie_sheep)

穿蕾絲不顯老技巧2. 利用對比材質/混搭



將蕾絲的柔軟細緻感與強烈結構感的單品混搭，如蕾絲上衣內搭T恤，再配淺色破爛牛仔褲，或是蕾絲吊帶裙外搭皮褸、皮靴，使造型更富現代感。

穿蕾絲不顯老技巧2. 利用對比材質/混搭 (網上圖片)

穿蕾絲不顯老技巧3. Less is More



蕾絲的精緻紋理、透視感及柔軟材質，都讓女性更顯柔美的一面。但穿搭時稍有不慎，反而予人老氣感。當穿上大面積的蕾絲單品如連身裙時，妝髮、配飾甚至是整體用色需以簡約為主。避免同時配搭蝴蝶結、亮片、閃鑽或大珍珠等繁複飾物。

想貼近日常穿搭的話，可以將蕾絲作為點綴之用，如蕾絲邊小背心作為恤衫或西裝外套內搭；或穿上平底鞋、短靴時，配搭蕾絲襪，為造型增添多一份俏皮時尚感。

穿蕾絲不顯老技巧3. Less is More (網上圖片)

「背心外穿」四季都適用

別以為背心外穿只限於夏天，只要選對單品的材質、款式及混搭方式，一年四季都可以靈活配搭！

春季：背心作外層穿搭，內搭中性色合身T恤或恤衫，下身配闊腳牛仔褲，再披上鮮紅色披肩及短靴形成對比，既有層次又適合換季天氣。

春季「背心外穿」搭配法 (圖片由受訪者提供)

夏季：可單穿蕾絲背心配Bralette法式內衣，配搭中高腰短褲及運動鞋，展現健康小性感。或內搭幼帶背心及飄逸長裙，打造清爽波希米亞風。

秋天：作中層穿搭，以秋色為主，如焦糖、軍綠、芥末黃色，內搭中長連身裙，再加長外套如風衣及膝靴，層次分明。

秋天「背心外穿」搭配法 (圖片由受訪者提供)

冬季：作為中層穿搭，內搭同色系高領針織衫，配低飽和色如酒紅、深啡色的高腰鉛筆裙、大衣及高踭長靴，為厚重冬裝帶來一絲柔和亮點。

冬季「背心外穿」搭配法 (圖片由受訪者提供)

5大「背心外穿」配飾推薦

在穿搭中，適當地搭配一些配飾，可讓造型更具時尚感：

時尚配飾推薦｜金屬飾物

揀選簡約細緻的多層頸鍊、環形耳環，或是疊戴戒指，微反光閃爍感與蕾絲相得益彰。

時尚配飾推薦｜草編袋

為穿搭增添自然休閒，與蕾絲質感相互呼應，營造出清新溫氛圍，夏天穿搭必備。

時尚配飾推薦｜草編袋 (網上圖片)

時尚配飾推薦｜絲巾頭巾

使用大印花絲巾包著前額頭頂，於後面綁結，打造波希米亞風。亦可用長髮帶綁於高馬尾或低馬尾的髮圈位置，或辮子編髮時加入長髮帶，為髮型增添精緻細節。

時尚配飾推薦｜帽類

藤編闊邊帽可增添波希米亞風情，經典的棒球帽則可營造出街頭風格。

時尚配飾推薦｜帽類 (網上圖片)

時尚配飾推薦｜太陽眼鏡

配上一副貓眼太陽眼鏡（cat-eye）或飛行員太陽眼鏡（aviator）可增添精緻隨興的感覺。