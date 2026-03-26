奶茶啡色手袋2026｜韓國女星們都在用！$2200起入手秀英同款大袋

奶茶啡色手袋2026｜回到自然柔和色調的時尚潮流，愈多人傾向大地色手袋，不僅易襯耐髒而且低調，讓人將目光聚焦回個人本身。當中奶茶啡色更是受歡迎，以下整理韓國女星們都愛用的奶茶啡色手袋，不知哪款是你的最愛？



奶茶啡色手袋2026｜女星推薦1. Coach Chain Tabby 30鏈條單肩手袋 HK$4,950

備受年輕人歡迎的Coach經典手袋，連女團ITZY成員Yuna（申有娜）都愛用。手袋容量偏大，採用柔軟牛皮製成，配搭金屬扣鏈帶和皮肩帶，打造出層次和現代美學，像Yuna般配搭黑色皮褸，締造俐落和型格品味。

奶茶啡色手袋2026｜Coach Chain Tabby 30鏈條單肩手袋 (IG@igotyuandme)

奶茶啡色手袋2026｜女星推薦2. Max Mara Whitney Bag 3-micro, Camel

以筆直的梯形建築美學，配搭直身線條，如焦糖般展現甜美感覺。惠利運用tone on tone層次穿搭，更顯出手袋的亮滑效果，展現quiet luxury的魅力。

奶茶啡色手袋2026｜Max Mara Whitney Bag 3-micro, Camel (IG@hyeri_0609)

奶茶啡色手袋2026｜女星推薦3. Burberry Check Vanity Bag in Archive Beige/ Soap Beige HK$10,450

以經典Burberry格紋圖案搭奶茶和白色調，締造柔和典雅的魅力。允兒以相同圖案的短裙，與手袋圖案碰撞，不僅展現層次時尚，而且打造套裝般的一致和諧感覺。

奶茶啡色手袋2026｜Burberry Check Vanity Bag in Archive Beige/ Soap Beige (IG@yoona__lim)

奶茶啡色手袋2026｜女星推薦4. Bottega Veneta Veneta Bag HK$42,000

今年流行編織手袋，Bottega Veneta便以皮革編織成柔軟的hobo手袋，質感更具層次，而且容量算大，連Red Velvet成員Joy也打卡，襯搭米色毛茸外套，展現奢華舒適感覺。

奶茶啡色手袋2026｜Bottega Veneta Veneta Bag (IG@_imyour_joy)

奶茶啡色手袋2026｜女星推薦5. Chloé Paddington Bag in Grained Leather HK$21,900

MEOVV成員Anna在出發飛往巴黎時裝周時，以西裝造型襯搭Paddington手袋，展現出優美和知性的氛圍。手袋體形扁長，同時容量算高，中間綴以大型鎖頭，時尚實用兼備。

奶茶啡色手袋2026｜Chloé Paddington Bag in Grained Leather (Getty Images)

奶茶啡色手袋2026｜女星推薦6. Valentino Garavani Panthea Shoulder Bag In Nappa Leather With Chevron Pattern HK$29,000

以經典廓形搭V字斜線，加上以柔軟牛皮製作出做舊效果，看來時尚亮麗，配搭金屬鏈帶，展現華麗魅力。手袋可以側揹或手提，像女團IVE成員Liz般，綴以黑白波點twilly，更具復古的氛圍。

奶茶啡色手袋2026｜Valentino Garavani Panthea Shoulder Bag In Nappa Leather With Chevron Pattern (IG@liz.yeyo)

奶茶啡色手袋2026｜女星推薦7. LOEUVRE Goutte Shoulder Medium 約HK$2,199

少女時代成員秀英也愛用小眾品牌。手袋底部綴以拱形曲線，讓廓形視覺上更具立體層次，袋口使用磁吸設計，方便打開尋找物品，加上大容量輪廓，非常實用。