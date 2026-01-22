米蘭時裝周｜Dior FW26 延續上季貴族風格 解構今季時裝騷6大要點

Jonathan Anderson 在巴黎羅丹美術館呈獻的第二場 Dior 大秀，模特兒如同漫遊者（ flâneur）般漫步巴黎街頭，在Jonathan Anderson的巧手設計下，再次將歷史與當代奢華美學巧妙交織，不同看似矛盾的元素被融合其中，化為年輕貴族式的當代華麗，既延續了上次他執掌的SS26貴族風格，亦從中增加了多一分「aristo-youth」式雅痞貴族青年特質。



今次Dior時裝騷的邀請函有甚麼特別之處？

由Jonathan Anderson這位時尚界金童主理的 Dior 2026 秋冬系列，騷前品牌便以一份別出心裁的邀請函率先掀起熱話。Dior以古典宮廷服飾衣領上常見的Ruff Collar褶式領結設計邀請函，頸圈上內就如一般 Dior襯衫一樣，繡上品牌標籤，預示了Jonathan Anderson今季將延續上次 SS26 中所展現貴族風格。

今次Dior時裝騷有甚麼明星到場？

一如既往，一眾 Dior 品牌大使與名人齊聚巴黎，包括Stray Kids 成員 Hyunjin、Seventeen 成員 Mingyu、前韓國男團Super Junior-M成員 Henry Lau、坐擁七次F1世界冠軍的F1車手Lewis Hamilton、日本男神橫濱流星（Ryusei Yokohama）、泰國男神 Apo Nattawin 以及 Mile Phakphum；另外影帝梁朝偉與劉嘉玲亦現身，為Dior這次全新系列的發佈帶來驚喜。

DIOR今次系列的設計帶來什麼新元素？

DIOR 秋冬2026 Look 1 (DIOR)

他為品牌重塑構思了年輕角色，想像他們在蒙田大道的Dior總店漫步時，發現了路旁的紀念銘牌刻上20 世紀初最具影響力的傳奇時裝大師Paul Poiret的名字，以及由他所設計那抹最具代表性的女性黃色洋裝剪影。當年他以流動的剪裁及取材至北非、中東及東亞的美學風格，顛覆了當時的時尚格局。今季Jonathan Anderson 向Paul Poiret致敬，大膽將這些元素移植到男裝重新演繹，展現出其獨特的視野與顛覆精神。

誰是Paul Poiret？

被譽為「時裝之王」的Paul Poiret 可謂19世紀末至20 世紀初最具影響力的法國時裝設計師，其成名之作在於果斷摒棄襯裙（petticoat）與束腰（corset）的傳統設計，並率先將哈倫褲（Harem Pants）、和服式大衣（kimono-style coat）以及希臘式高腰剪裁引入高級時裝，大膽解放女性的自然身體線條，並帶來輕便又華麗的美學。自第一次世界大戰後，女性時尚逐漸融入運動元素，Poiret 的設計因此深受當時女性歡迎，成為時代革新的象徵。

20世紀初傳奇設計師Paul Poiret。（Getty Images）

此外，他亦是歷史上首位推出香水產品的時裝設計師。早在 1911 年，他便於巴黎創立 Les Parfums de Rosine 香水品牌，比 Coco Chanel 女士推出經典 Chanel No.5 足足早了十年，他亦因而被稱為「香水始祖」。

DIOR今次FW26系列帶來了哪些新元素？

DIOR 秋冬2026 Look 57 (DIOR)

在本季系列中，經典的 Bar Jacket 依然延續，但設計比例卻帶來嶄新突破：Jonathan Anderson 更大膽地將丹寧材質融入 Bar Jacket，為經典注入新意；部分款式更刻意展露腰腹線條，營造前所未有的視覺效果。

+ 1

除了為經典 Bar Jacket 注入新元素外，Jonathan Anderson 在最新系列中亦嘗試以不尋常的比例進行探索，例如由飛行員外套蛻變而成的織錦斗篷、背部綴燈籠褶襇的軍裝外套及繭形大衣，都透過誇張的比例與剪裁，營造強烈的視覺張力，甚至讓人不禁聯想到川久保玲的解構主義精神——一種挑戰規範、模糊性別的時尚態度。

+ 1

繼 2026 年春夏男裝系列之後，Jonathan Anderson在最新作品中亦融入帶有拿破崙時代軍裝元素，為整體造型增添一抹古典貴族氣息。例如將Polo 上衣在兩肩處，加上常見於軍裝外套的檐杆元素，並輔以粗繩流蘇裝飾，增加貴族感覺；另外又再將較常見於女裝的雙排扣下身設計，用於今季男裝的洗水牛仔長褲及短褲內，將本來被大眾性別定型的元素相互踫撞，淡化剛與柔的界線。配合以絲絨、真皮等多樣材質製作的窄身長褲，為整體造型注入精緻氣息。

默默向傳奇設計師PAM HOGG致敬

已故的蘇格蘭傳奇設計師 Pam Hogg （Getty Image）

然而，在細節與色彩之間，Anderson 似乎也暗藏了一份私密的致敬。當模特戴上螢光假髮走上天橋時，令人不禁想到已故的蘇格蘭傳奇設計師 Pam Hogg——她那標誌性的鮮黃髮色早已成為時尚史的一部分，無疑像是一場無聲的致意，也為整場時裝騷注入一絲溫柔的人文情懷。