Jonathan Anderson接掌Dior後首秀 借鑑經典重塑貴族優雅
Jonathan Anderson過檔Dior後的首場時裝騷，絕對是今次巴黎時裝周的焦點所在。未開騷前，Jonathan Anderson已透過社交平台先聲奪人，預告Dior品牌標誌從近年沿用的大寫「DIOR」，已全面轉為更內斂的大小階混合「Dior」字樣。
今次Dior 26SS選址巴黎榮軍院舉行，以柏林畫廊的絲絨大廳為靈感，打造造藝術感的場景；牆上掛著Jean Siméon Chardin (1699-1779) 兩幅樸素但不失優美的畫作，而Chardin崇尚自然日常的風格呼應自身的低調而優雅的設計語言。
Jonathan Anderson在此為品牌風格進行解構，從 Dior 歷史中抽取精髓，與當今時代碰撞，發揮創意同時亦致敬經典。例如重塑二戰後誕生的Bar西裝外套，換上愛爾蘭Donegal粗花呢作物料，風格煥然一新，更添男士氣息；又將Delft、Caprice和Caprice連身裙重新演繹，變成切合現代風格的男裝褲款。
此外，Jonathan Andersion亦從昔日貴族的優雅日常提取靈感，例如將華麗的雙排扣大褸配襯牛仔恤衫，；整個系列亦不乏斗篷作品，加上復刻版燕尾禮服和18-19世紀馬甲背心，亦流露了貴族的瀟灑；至於細緻的刺繡及帶有洛可可藝術的Diorette吊飾，則代表了Monsieur Dior對那段歷史時期及英國文化的嚮往。
袋款方面，Dior Book Tote有望成為男生未來首選的IT Bag，而經典名著的封面繡於袋上，包括Saint Pères版的波德萊爾 (Charles Baudelaire) 詩集《惡之花》(Les Fleurs du Mal) 及楚門·卡波提 (Truman Capote) 的《冷血》(In Cold Blood)；斜孭袋則向另一部經典文學作品，伯蘭史杜卡 (Bram Stoker) 的《德古拉》(Dracula) 致敬。雖然利用文學作品塑造表面的知性形象，但選書品味又暗暗流露骨子裡的叛逆精神，帶來的反差感更加迷人。