名牌波鞋致敬原型大盤點！從DIOR到LV，揭秘7款名牌波鞋設計原型

米蘭時裝周終於曲終人散，其中一對最備受時裝界矚目的焦點鞋款，恐怕非 Jonathan Anderson 為 Dior 設計的全新復古鞋款 Dior Roadie莫屬。這對新作完美展現了Jonathan Anderson極具創意而獨特的設計風格，巧妙地將復古優雅及、現代波鞋的設計美學、機能性及滑板文化的潮流屬性巧妙結合，有望成為新一代熱捧的爆款波鞋。不少波鞋迷甚至從Roadie的設計中，發現 2005 年 Nike Considered Mid 的影子。



事實上長久以來，不少設計師都會優雅地致敬運動品牌的經典款式，以自身設計語言，將鞋款重構成有著自我特色的鞋款。現在就讓我們以Dior Roadie為起點，一同回顧 7 雙曾啟發名牌設計的經典波鞋原型。



1. Dior Roadie Lace-Up Boot vs NIKE Considered Mid (2005）

把Dior Roadie Lace-Up Boot與2005年推出的NIKE鞋款 Considered Mid放在一起看，很難不留意到設計上的共同默契：同樣是高筒設計，以麂皮與磨砂皮為物料，鞋頭圓潤而扁平，配合較薄的鞋底及外露式粗線縫合，整體設計感覺甚至令人聯想到莫卡辛（Moccasin）鞋款。

但細節處理就見到兩鞋款不同的設計思路，Dior 以自家招牌藤格紋（cannage）壓紋，呈現抓地紋理，並以鞋身包裹鞋底進行縫合，看上去修飾得更為精緻；而 Nike Considered Mid的縫合法則以較常見於工裝靴的方式處理，保留原始粗獷。

故事要追溯到 2005 年，Nike Considered 誕生於 Tinker Hatfield 帶領的小型設計團隊，算是一場「小規模革命」。在可持續發展未成為社會最重視議題的年代，他們率先嘗試閉環設計，盡量減少物料、膠水與組件數量，為 Nike 後續的環保產品線探路。

鞋面大量使用重新裁剪的皮革與織物，最大程度減少邊角廢料，再配合植物性染料與低污染鞣製技術，把原本偏「技術流」的設計收斂成極簡、有機、甚至帶點未來設計的輪廓。這種氣質，正好成為今天 Roadie 可以對話的對象——也是 Jonathan Anderson 從 Nike 檔案中深度挖掘後，以高級時裝形式向經典設計的絕妙致敬。

2. Louis Vuitton BUTTERSOFT Sneaker vs NIKE Cortez (1972)

2025 年，Pharrell Williams 以 Louis Vuitton 男裝創意總監的身份，推出了全新運動鞋 Butter Soft，甚至一口氣 47 種配色一同亮相，瞬間成為當時最受矚目的話題波鞋。據LV官網介紹 BUTTERSOFT是向60年代跑鞋致敬的作品，當年由於跑鞋從運動場上開始變成日常生活不時可見的潮流單品，因此BUTTERSOFT致力還原當年跑鞋線條簡約的復古韻味。

事實上，不少鞋迷均認為BUTTERSOFT的輪廓，暗暗可見Nike Cortez的影子，同時亦從中發現 Pharrell主理的品牌 Ice Cream 以往鞋款Boardflip 的設計語言，鞋型比例略微外擴，鞋身帶有輕微的澎脹感，搭配圓潤飽滿的鞋頭與簡潔克制的線條，營造出如「枕頭」般柔軟的穿著感受。再加上 LV Initials、Damier鞋底壓紋圖案與意大利皮革等細節，讓原本充滿街頭氣息的跑鞋升華，成為充滿Pharrell美學的奢華潮流單品。

人稱「阿甘鞋」的Nike Cortez其實亦是Nike的一大經典鞋款，鞋款由 Nike 聯合創辦人 Bill Bowerman 設計，1972 年正式推出，是品牌早期最重要的長跑鞋之一，靠厚實泡棉中底與人字紋外底樹立了當代路跑鞋的舒適標準。 其後因 Eazy-E、Snoop Dogg 等著名饒舌歌手及經典電影《阿甘正傳》等作品加持，逐漸成為大熱鞋款。

3. Rick Owens Geobasket vs NIKE Dunk High

如果是Rick Owens「資深玩家」，相信你對這對鞋並不陌生。

Rick Owens 的首對 Geobasket，是來自2005 年秋冬系列的 "PROTO-DUNK"，可以看作是一雙更哥德式、更前衛的Dunk High或Air Jordan 1。Geobasket 延續了 NIKE經典鞋型的高筒輪廓、分區拼接的皮革鞋面和皮革鞋底結構，但在比例上全部被拉扯到極端：鞋筒更高、鞋舌誇張加厚、鞋頭更飽滿，令原本緊湊的籃球鞋線條變成雕塑感很強的巨型輪廓。 加上相似的黑白配色，及鞋身上令人聯想到Nike的Swoosh Logo，因此Geobasket被不少鞋迷認為，其設計參考了NIKE的鞋款。

這對鞋在當時推出時引起搶購，甚至是不同買手店及網購平台的最暢銷的鞋款之一。可惜正因首對Geobasket的倒鈎太像 NIKE Dunk的鉤子標誌的設計（其後Rick Owens 本人承認參考 PUMA 球鞋的設計），Rick Owens很快就被Nike發出律師信控告侵權，將鞋款下架。現時，這對鞋在二手市場的炒價高達5,000美元（約39,000港元）。而Geobasket亦有繼續推出新版本，但就將鞋面拼貼設計的元素簡化，令其不再與NIKE的鞋款太過相似，避免爭議。

4. SAINT LAURENT SL/10H vs Air Jordan 1 (1985）

SL/10H 於 2013 年隨著 Hedi 接手 Saint Laurent 的全面改造一同登場，高筒輪廓。他以皮革、麂皮與細緻打孔鞋頭升級原本的運動語言，收窄鞋身比例、拉高鞋筒線條，將原本偏街頭的鞋型，提煉成帶有 Saint Laurent 氣質的纖細、冷酷輪廓。

Hedi Slimane 主理的2013年Saint Laurent Runway （Getty Images）

對 Hedi 而言，SAINT LAURENT SL/10H 鞋款利落的分割、瘦長的側面比例以及恰到好處的高筒高度，可以自然融入他一向擅長的搖滾樂團、纖細身形與巴黎夜生活場景，完美與緊身牛仔褲配合，打造完美「Hedi Boy」的形象。

5. AMIRI Skel High Top vs Air Jordan 1 (1985）

在創立 AMIRI 前，Mike Amiri 已為多位搖滾巨星打造舞台服裝，包括 Axl Rose、Steven Tyler 等人，透過手工做舊、破壞與鉚釘裝飾累積出獨特舞台感造型經驗。這段與樂團緊密合作的歷練，直接轉化為他 2014 年推出同名品牌時的核心風格：纖細剪裁、破壞牛仔、皮褲與華麗細節，把搖滾樂的能量帶進高端男裝市場。

Mike Amiri (Getty Images)

身為NBA球迷的Mike Amiri，鞋款設計自然亦深受最經典的籃球鞋的Air Jordan 1 Hi影響。他於2020年推出的 Skel Top 鞋款自然重現 AJ 1 Hi的經典高筒輪廓，以瘦長的鞋身比例、清晰分區的鞋面剪裁，以及俐落的外露線條；甚至上圖的配色，亦與Air Jordan的經典「北卡藍」配色完美呼應。 他以此為基礎，加上骨骼皮革元素、做舊效果，令鞋款融入 AMIRI 標誌性的搖滾、滑板與籃球混血風格之中。

6. PRADA America’s Cup vs Air Jordan 11 (1995）

Air Jordan 11 於 1995 年登場，由 Tinker Hatfield 設計，為 Michael Jordan 回歸 NBA 的賽季打造，採用彈性尼龍網布鞋面搭配漆皮，外加碳纖維穩定片與 Air 氣墊，是當時極具未來感的鞋款。僅僅兩年後的1997年，Prada 推出了America's Cup 鞋款，被一些波鞋迷認為兩個鞋款非常相似。

這款專為紅月帆船隊 (Luna Rossa) 打造的鞋款，用於 1997 年美洲盃帆船賽，參考了 AJ11 開創性的材質組合方式，以高亮設的漆皮配合功能性織物用在波鞋上，帶來少許接近正裝皮鞋的「禮服感」，同時又兼顧波鞋獨有的特性；加下具份量感的橡膠中底與標誌性PRADA紅色條紋標籤，令鞋款升華至奢華境界。

7. BAPE STA vs NIKE Air Force 1 (1982）

2000 年左右，當時 Nike 對 AF1 的策略仍以經典白、黑白等基礎配色為主，較鲜豔的顏色較少。 Nigo 據說曾向 Nike 提議，要把 AF1 變成像調色盤一樣提供各種配色與物料組合，但因種種原因未能成事。後來，他便以 BAPE STA 為藍本，把 AF1 的鞋型換上自家星形 Logo 和極為耀眼的漆皮、迷彩與撞色設計，將這個構想先行在自己主理的BAPE實現。

Nigo 設計的 BAPE STA (Pinterest)

早期的 BAPE STA，最具代表性的元素就是鞋側的流星徽章、中底印上的 BAPE 字樣，以及大膽鮮豔的配色——這些元素在當時的 Air Force 1 上幾乎都看不到。加上BAPE STA 的定價約為 200 美元一雙，而當時 Air Force 1 的最高零售價通常不超過 90 美元，因此，作為一個更華麗、更張揚的替代選擇，BAPE STA 對潮流愛好者有著強烈吸引力。

後來，Nike 在2023年初正式對 A BATHING APE® 提出商標侵權訴訟，經過一年時間，案件終於落幕，雙方達成和解。雖然具體協議細節尚未公開，但雙方已達成和解，A BATHING APE® 停止生產 BAPE STA Mid、COURT STA 和 COURT STA High，並重新設計 BAPE STA 與 SK8 STA鞋款。不過BAPE的設計某種程度上亦對NIKE造成啟發，不久之後，Nike 開始推出閃亮的粉彩色 Air Force 1。