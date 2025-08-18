由演員夢到成為Dior總舵手 時尚界寵兒Jonathan Anderson的8件事

時尚圈向來不乏傳奇人物，而說到當今最受矚目、也最忙碌的設計師，非Jonathan Anderson莫屬，除了經營自己的品牌JW Anderson，還跟UNIQLO長期合作推出聯名系列，現在更一舉成為Dior首位同時負責男裝、女裝和高訂的創意總監，他剛發表的首秀也令人驚艷，一共打造了67套造型，每套造型都細節滿載，打造出Dior全新風貌，不出意外，也在網路上引起轟動！



從年輕時想當演員，到今天成為頂尖設計師，Jonathan Anderson靠著他獨特的美感和說故事能力，不斷顛覆大家對時尚的想像。他到底有什麼魔力，讓時尚圈這麼著迷？相信看完這篇文章的你會有答案。

1. 原本想當演員，卻意外成為設計師

Jonathan Anderson原本想當演員，卻意外成為設計師（IG@jonathan.anderson）

你知道其實Jonathan Anderson最初的夢想並非成為服裝設計師嗎？事實上，最初Jonathan Anderson是想當演員，甚至曾遠赴美國華盛頓特區學習戲劇。然而，在一次機緣巧合下，他接觸到了服裝設計，從此便深深著迷，毅然決然地轉向時尚領域，並進入倫敦時尚學院（London College of Fashion）深造。或許正是這段戲劇背景，賦予了他對服裝更深刻的理解與獨特的敘事能力。

相關圖輯：Jonathan Anderson接掌Dior後首秀 借鑑經典重塑貴族優雅（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 17

2. 雖然執掌高級時裝，但最愛的還是「平價時尚」

Jonathan Anderson雖然在頂級時尚品牌之間游刃有餘，但他對「平價時尚」卻有著一份獨特的情感。他不只多次公開表示自己熱愛平價品牌，自有品牌JW Anderson更長期與UNIQLO合作推出聯名系列。Jonathan Anderson也曾在訪談時提到，自己幾乎每天都穿UNIQLO，並高度認同該品牌所推崇的LifeWear理念，尤其是那種「減去多餘、保留精髓」的設計哲學，正好與他的美學不謀而合。

也或許正因如此，他才能在高端設計中自然而然融入日常實穿的元素，成功打破奢華與街頭之間的界限，創造出既具有實用性又兼具美學深度的作品。

3. 首位同時掌管Dior三線（男裝、女裝、高訂）的創意總監

+ 1

2025年，Jonathan Anderson被任命為Dior全系列創意總監，正式負責Dior男裝、女裝與高級訂製服三大產品線，成為品牌自創立以來首位一人統籌所有設計方向的設計師。此舉不僅是Dior歷史上的創舉，更展現了LVMH集團對他極高的信任與期待。此任命也讓Jonathan Anderson穩居當今時尚圈工作量最大、影響力最廣的設計師之一。

4. 超不愛用社群軟體

+ 1

儘管身為當今時尚圈最具影響力的設計師之一， Jonathan Anderson對於社群媒體、媒光燈卻始終保持著距離，他曾多次在公開訪談中提到，自己不喜歡被外界過度窺探生活細節，也不熱衷透過Instagram經營所謂「人設」，更不在意IG等社群網路上的「讚數」。

5. 是個十足的工作狂

Jonathan Anderson過去執掌LOEWE時期，他同樣也要掌管自己的品牌和其他聯名系列，因此他也創下一年內打造18個系列的驚人產量。（IG@jonathan.anderson）

說Jonathan Anderson是十足的工作狂，可一點也不為過！ Jonathan Anderson過去執掌LOEWE時期，他同樣也要掌管自己的品牌和其他聯名系列，因此他也創下一年內打造18個系列的驚人產量。不只如此，Jonathan Anderson也曾在過去受訪時提到自己有三支手機，為的就是能夠更有效率且無時差的對接、執行每一項工作。此外，他也曾在訪問中提到自己經常工作到凌晨三點，只能說如果時尚圈有「最佳員工獎」，那麽肯定非Jonathan Anderson莫屬！

LOEWE秋冬2025男女時裝展：

+ 8

相關文章：Jonathan Anderson離開LOEWE回顧：Puzzle包、吉卜力、紅地毯造型

6. 不愛派對？寧願回工作室加班？！

身處光鮮亮麗的時尚圈，Jonathan Anderson卻對社群媒體、派對與名利毫無興趣。不僅時裝秀結束時總是低調謝幕，連活動結束後的After Party他也鮮少出席，往往直接回到工作室繼續埋首創作。他曾坦言，比起站在鎂光燈下，他更享受待在幕後，專注做設計的每一刻。

7. 其實有嚴重的閱讀障礙

Jonathan Anderson其實有嚴重的閱讀障礙（IG@jonathan.anderson）

Jonathan Anderson成長於北愛爾蘭，自小便被診斷患有嚴重的閱讀障礙。不過這並未限制他的想像力與創造力。他選擇用視覺、剪裁與材質，代替文字來表達內心世界，最終在時尚領域找到屬於自己的語言與舞台。這也證明了，即使天生條件不同，只要找到合適的方式，每個人都能閃耀出自己的光。

8. 帶動了時尚界的「工藝文藝復興」

Jonathan Anderson在LOEWE時期，大力推動了對工藝的重視，並透過創立LOEWE Craft Prize（羅意威工藝大獎），在全球範圍內發掘和表彰優秀的工藝藝術家。（IG@jonathan.anderson）

Jonathan Anderson在LOEWE時期，大力推動了對工藝的重視，並透過創立LOEWE Craft Prize（羅意威工藝大獎），在全球範圍內發掘和表彰優秀的工藝藝術家。這項舉措不僅提升了LOEWE品牌的文化深度，也確實對時尚界產生了深遠影響，推動了一種「工藝文藝復興」的趨勢，讓更多人重新思考時尚與藝術、工藝之間的關係，強調其超越「快消品」的藝術價值。

他不是最愛曝光的設計師，也不是最愛談論自我的創作者，卻一步步用作品，改寫著時尚界的規則。從工藝復興到打破性別框架、從平價到高訂，他證明了設計不必被定義，風格也可以沒有邊界。而他自己，也早已從幕後創作者，成為這個世代最不容忽視的時尚之名。

延伸閱讀：

歷來首見！Jonathan Anderson 為 Dior 女裝、男裝與高訂創意總監！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】