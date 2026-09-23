第一件名牌珠寶怎麼買？9款入門級頸鏈推薦　Hermès、LV輕鬆入手

很多人以為買精品珠寶動輒要十幾萬，但如果問我「第一件精品珠寶該買什麼？」，我真心覺得「銀飾」絕對是最聰明的入場券！花個一、兩萬（台幣，下同），就能把Hermès、Bvlgari或Mikimoto……等這類百年以上的頂級珠寶品牌設計與工藝戴在身上，連頂級珍珠項鍊都能以一萬元就能能輕鬆拿下。



相較於保值，我覺得第一件珠寶更重要的是「每天戴著的心情」與「好搭配的日常感」。如果讀者們，最近也想入手第一件能陪伴自己很久的質感珠寶，下列「這9款」真心推薦給你！

不用存好幾個月！萬元就能擁有高級珠寶品牌推出的銀飾項鍊

9款入門級銀飾頸鏈推薦（Hermès官網；01製圖）

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1. Bvlgari，兼具時髦與善良的微奢入門

Bvlgari Save the Children項鏈，$6,300



如果你想找一款既有品牌識別度，又帶點酷帥質感的作品，寶格麗這條「Save The Children」慈善項鍊，絕對是我的首選！它將品牌最紅的「B.Zero1」經典小圓餅設計縮小，搭配小顆的紅寶石點綴及黑色陶瓷，質感高級到不行。重點是買它還能同時做公益，這種兼具社會意義與極致美感的夢幻逸品，不到兩萬就能入手，真的沒有不收的理由！

2. Buccellati，意大利皇室級的雕刻工藝

Buccellati Blossoms雛菊鍍金銀質墜飾，NTD15,000（約3700港元）



我自己私心非常崇拜Buccellati的金工雕刻！大家都知道貴重寶石的珠寶是天價，但「Blossoms 」系列，卻給了我們近距離感受意大利頂級雕刻工藝的機會。這款鍍金銀質的花朵墜飾，花瓣上的金屬拉絲細節精緻得令人讚嘆，戴上身那種溫潤又具雕塑感的花芒，完全能展現出你不隨波逐流的獨到品味。

3. Hermès，內行人才懂的極簡頂峰

Hermès Chaine d'ancre吊墜，$4,800



懂愛馬仕的人都知道，「Chaîne d'Ancre 錨鍊」（俗稱：豬鼻子），絕對是品牌最值得收藏的基因符號之一！這款銀質墜飾沒有張揚的大Logo，卻用流暢圓潤的幾何線條展現出極致的工藝美感。隨意搭一件白T-Shirt或素色襯衫，瞬間就能散發出一股低調又精緻的法式慵懶氛圍，完全是展現高級品味的暗號。

4. Mikimoto，一生中必須擁有的珍珠光芒

Mikimoto經典Akoya珍珠墜鍊，NTD10,000（約2500港元）



很多人以為頂級珍珠遙不可及，但Mikimoto這款入門項鍊真的太親民了！嚴選皮光頂級的Akoya 阿古屋珍珠，懸掛在簡約的銀質鍊條上，那種自然散發的粉白色母貝光澤，真的不是一般流行飾品比得上的。不管幾歲戴都有不同的優雅韻味，絕對是一輩子都不會過時、能陪伴久久的質感投資。

5. Louis Vuitton，時尚迷的個性配件

Louis Vuitton Monogram花卉圖案吊墜，$6,300



身為LV的忠實粉，這款Monogram經典老花圖騰轉換成的四瓣花朵墜飾簡直太燒了！品牌巧妙地把經典標誌縮小成極具幾何感的銀質墜飾，多了幾分俐落與現代感。它帶有一點街頭時髦與復古韻味，無論是男、女戴都非常合適，隨手一戴就能為日常穿搭增添強烈的時尚氣場！

6. Georg Jensen，丹麥皇室的北歐詩意

Georg Jensen Daisy小雛菊白瓷琺瑯銀質項鍊，TD11,000（約2700港元）



提到銀飾工藝，喬治傑生永遠在我心中佔有一席之地。尤其經典的「Daisy」小雛菊系列真的太討喜了，四朵精緻小巧的白色琺瑯花朵串連在銀鍊上，自帶一種北歐清冽又溫暖的自然氣息。每次配戴都覺得整個人氣質溫柔了起來，特別適合喜歡復古、清新風格的女孩，是日常搭配中最療癒的小細節。

7. Gucci，率性十足的雙G幾何標誌

Gucci Interlocking雙G銀質雙鍊項鍊，NTD14,765（約3600港元）



如果你偏好有點復古、有點性格的穿搭風格，Gucci這款雙G銀鍊絕對是你的菜！品牌將雙G標誌結合了帶有古銀質感的雕紋與雙鍊設計，視覺上份量感十足卻不會過於沉重。穿上皮革外套或寬鬆西裝，這條項鍊一戴上去，隨性帥氣的潮人態度立馬就展現出來了！

8. Dior，俐落金屬線條勾勒的微奢質感

Dior Charms頸鏈，$5,900



雖然這款來自Dior男飾系列，但我真心覺得女生戴起來好看程度完全不輸！簡潔俐落的CD字母縮寫，搭配細緻卻有質感的金屬鍊身，展現出極致的中性美學。而且這款最特別的地方在於，可添加上客製化的Charms串飾，飾有蜜蜂、幸運草...等標誌的品牌幸運符號（加一個：$2500），展現獨一無二的個人風格。如果你平時喜歡率性、極簡或是偏中性的高冷穿搭，這條項鍊絕對能成為你全身造型最吸睛的點睛之筆！

9. Fendi，羅馬奢華的現代詮釋

Fendi FF標誌純銀項鏈，$4,470



Fendi的雙F標誌，一直都是時尚圈的經典符號，這款項鍊將標誌轉化為極具幾何立體感的金屬墜飾，簡約卻張力十足。不論是單獨配戴展現俐落感，還是跟其他金屬項鍊疊戴打造層次，都能秒速提升整體的時髦度，非常適合喜歡現代都市奢華感的朋友！

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精品銀飾項鍊入門必知Q&A

Q1：人生第一件精品珠寶該怎麼選？ A1：建議從經典、耐戴且容易搭配的款式開始，例如，精品銀飾項鍊。相較於高單價珠寶，萬元內的精品項鍊更容易入手，不僅能體驗品牌工藝，也適合作為日常穿搭或紀念人生重要里程碑的第一件精品珠寶。 Q2：一萬元以內買得到哪些精品項鍊品牌？ A2：目前不少國際精品品牌，皆推出萬元左右的入門珠寶系列，包括Hermès、Mikimoto...等，都有銀飾或鍍銀材質項鍊可選擇。這些設計兼具品牌辨識度與日常實戴性，是初次購入精品珠寶的熱門選擇。 Q3：精品銀飾項鍊值得投資嗎？ A3：精品銀飾項鍊的價值，主要來自品牌設計、工藝與收藏意義，而非貴金屬本身的保值性。如果希望兼顧日常配戴、時尚搭配與精品入門體驗，銀飾項鍊仍是相對高CP值的選擇；若以保值為主要考量，則可再評估黃K金、白K金或高級珠寶系列。 Q4：如何挑選適合自己的精品銀飾項鍊？ A4：挑選時，可優先考量三個重點。第一，選擇品牌經典系列，比較不容易退流行；第二，依照日常穿搭風格決定鍊長與墜飾大小；第三，確認材質是否為925純銀或其它品牌指定材質，並了解日後的保養與售後服務，以延長飾品使用壽命。 Q5：精品銀飾項鍊如何保養才能維持光澤？ A5：建議避免接觸香水、化妝品、海水及溫泉，配戴後，可使用拭銀布擦拭，並收納於密封夾鏈袋或飾品盒中，降低氧化速度。若為925純銀材質，定期清潔與妥善保存，多數都能維持良好的光澤與配戴狀態。

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