時尚配飾推薦｜編輯部公開年度配飾：天然珍珠手鏈、MAX MARA絲巾

【時尚配飾推薦/首飾配件推薦】不知道今年對你而言又是怎樣的一年呢？ 每到歲末時份，大家都會以各種形式回顧今年，從音樂歌單、Photo dump到影片回顧這一年，反思今年的經歷的種種以及結算今年的付出與最愛。今次「01女生」編輯部選擇了不同的配飾單品，由耳骨夾、戒指、手鏈到多用途配飾都有，品牌包括5+2 by JN Dual、Pandora 、Her Room以及Max Mara（排名不分先後），一起看看美編們的年度最愛配飾是甚麼吧！

時尚配飾看似微細、不起眼，卻能點綴造型，可以說是穿搭當中必不可少的一環！

高級編輯 張懿慧：兼具舒適度、時尚感和實用性

從日常通勤到派對約會穿搭，都可瞬間提升精緻感！ 高級編輯 張懿慧

年尾將至，對於忙碌了一整年的自己，當然要選擇精緻飾品作為獎勵，成為新一年的造型亮點。作為飾品控，一直渴望入手一款兼具舒適度、時尚感和實用性的耳骨夾，既能隨心配搭日常耳環，又免卻打耳洞的煩惱。

在日常配搭上，筆者最愛以低馬尾搭配線條感強烈的耳飾，為造型添上精緻細節。而Dual Charm系列耳骨夾設計線條流暢，佩戴時貼合耳型，無論是耳骨還是耳垂位置均能穩妥固定，長時間佩戴亦無問題。不僅適合沒有耳洞的人士，對於已打耳洞但想嘗試更具層次感配搭的女生來說，同樣是提升造型感的好選擇。

編輯 李樂瑤：銀飾好搭 疊戴又能點綴造型

配飾藏著不少細節，能反映個性與生活態度，彰顯自主性與魅力 編輯 李樂瑤

作為一個不太細膩的女生，選擇配飾時除了要方便、容易搭配，更需要不太花費力氣保養的，不然很容易被丟失或弄壞。不論耳環、戒指、手飾或頸鏈，筆者一向都相當鐘情銀飾，幾乎八成配飾單品都是銀飾，而且比起幼身戒指，個人更偏好具份量以及設計感。

Pandora這款雙重旋紋戒指，可以說是正中下懷，不會過於女性化，而流線外型十分好配搭，中性且時尚，另外冷色調金屬更能輕鬆搭配不同穿搭風格，亦可突顯膚色白皙。

編輯 許秀麗：簡簡單單為日常穿搭提升氣質

透過天然珍珠的獨特性，和用心的設計，營造出不刻意的優雅。 編輯 許秀麗

今年筆者很喜歡這天然珍珠手鏈，由三種不同顏色且不規則的天然珍珠組成，每一顆珍珠色彩都是粉嫩且有光澤，可為日常穿搭提升氣質與優雅感。此外，在每顆珍珠的中間都配上了一粒金色細珠，以及選用了細緻的金色鏈身，與珍珠相互搭配，營造了古典及柔和感。而最讓筆者喜歡的是手鏈採用了束口鍊設計，可調節鬆緊度，使自行戴手鏈更加方便。

編輯 朱加曦：多用途配飾沒有第二、只有第一

適合襯搭的最佳恩物！ 編輯 朱加曦

配飾在日常重覆的造型中，擔任著自由隨性及跳脫的角色，透過不同的佩戴方式，帶來出其不意的新鮮感覺。個人而言尤為喜愛絲巾，可以是頭飾、圍巾、披肩，甚至掛在手袋上，都予人不同的花紋圖案和風格，不僅百搭、多用途，而且為衣櫃提供更多收納空間。

絲巾是由朋友送贈，大地色調非常容易襯搭，而且對角之間採用不同標誌圖案，打造出更多的造型變化。長闊約為50厘米，繫於頸上可以打結；頭髮上則能綁個漂亮的蝴蝶結，質感柔軟舒適，非常適合冬天使用。