波鞋推薦｜4款必買名牌小白鞋休閒百搭　Dior標誌性緞帶超搶眼

流行每季都在換，厚底、薄底、復古跑鞋輪番登場，但有一個時尚單品始終穩坐鞋櫃C位，那就是「小白鞋」！乾淨俐落的白色不挑季節，也不挑穿搭，牛仔褲、寬褲、洋裝甚至西裝都能一秒配對成功。



想找一雙能從現在穿到明年、搭遍衣櫃還不容易膩的精品鞋？以下4款值得直接筆記！

4款精品小白鞋推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

必收4款精品小白鞋，顯瘦又百搭（Dior官網；01製圖）

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1. LV Sneakerina 薄底鞋，芭蕾舞鞋＋運動鞋的優雅解答

Louis Vuitton Sneakerina，$8,950



Louis Vuitton的LV Sneakerina，正是近期薄底鞋熱潮中兼具運動感與優雅氣質的代表，擄獲多位時髦女星喜愛。設計融合現代芭蕾舞平底鞋的輕盈輪廓與運動鞋的機能感，線條流暢又不失俐落，穿上後讓整體造型多了一股輕快活力。

鞋面採用柔軟小羊皮，搭配小牛麂皮飾邊，側面點綴Monogram帆布LV標誌，低調保有品牌辨識度；柔軟的Sacchetto結構與注塑TPU鞋底，也讓活動時更加自在。無論搭配西裝、長裙或休閒丹寧褲，都能把「優雅」和「運動風」拿捏得剛剛好。

2. Dior Ribbon 運動鞋，復古輪廓遇上高訂緞帶超吸睛

Dior Ribbon 運動鞋，$7900



由Jonathan Anderson打造的Dior Ribbon運動鞋，以大膽輪廓重新詮釋品牌經典元素，並加入令人一眼記住的復古氛圍。鞋面結合科技布料與麂面小牛皮，讓白色鞋款透過不同材質呈現更豐富的視覺層次～

最吸睛的亮點則是以現代手法演繹的Dior標誌性緞帶，向經典J'Adior設計致敬，也為運動鞋注入高級時裝的優雅感。不是那種安靜躺在角落的基本款，而是能替簡單白T、牛仔褲立刻增加精緻度的主角型小白鞋。想要一雙兼具休閒與精品氣場的款式，這雙必收！

3. Chloé Kick 運動鞋，芭蕾與拳擊混血，隨性卻很有法式質感

Chloé Kick sneaker，$5,900



Chloé Kick運動鞋把看似不同世界的芭蕾與拳擊放進同一雙鞋，碰撞出隨性卻不失精緻的獨特風格。採用帶有紋理的牛皮打造，整體鞋身輕盈，搭配柔韌的再生橡膠鞋底，帶來貼近雙腳、如第二層肌膚般的舒適感。鞋側與後跟提環飾有Chloé標誌，鞋舌則加入拳擊風格標籤，讓簡約白色鞋身多了俐落細節，輕鬆穿出自然又有態度的優雅感。

4. LOEWE Flow Runner運動鞋，復古輪廓與優雅風格的反差

LOEWE Flow Runner 運動鞋，NTD28,000（約7000港元）



如果覺得極簡小白鞋太安全，LOEWE經典Flow Runner就是讓基本款瞬間變有個性的選擇。以尼龍搭配麂皮拼接，打造復古跑鞋輪廓，側邊加入品牌標誌性的Anagram Logo，在低調白色基調中保留高辨識度。最有特色的是向後延伸的波浪橡膠鞋底，不只包覆鞋跟，更一路延展至鞋頭，讓鞋身線條多了鮮明的雕塑感。

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