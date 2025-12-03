韓星同款手袋9大推薦：Jisoo揹Dior白背包　 秀智用Celine半月包

撰文：Bella儂儂
出版：更新：

K-Pop文化席捲全球，其影響力不止在音樂圈，時尚的趨勢與走向，亦持續隨著「韓流」發酵，準備好要買一款包犒賞自己了嗎？

我們整理9個韓星同款包推薦！讓愛包成癡的女孩，能擁有一張完美的購物清單！

9款一線韓星同款手袋推薦（IG@skuukzky；01製圖）

9款韓星同款包推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+30

1. Jisoo/Dior

超微型Dior Caro背嚢，$21,500

身為Dior代言人的Jisoo，早前曬出了一款品牌標誌性的白色後背包，該包款在設計上融入了藤格紋這項經典符碼，並巧妙的將CD縮寫字樣點綴其中，簡潔不過於複雜的外型，讓包款整體擁有優雅與休閒並存的氣息。

2. 張員瑛/Miu Miu

Matelassé軟羊革單肩包，$17,200

擁有甜美氣質的張員瑛，則在早前曬出一款Miu Miu包款，其設計以代表性的matelassé抓皺為設計焦點，搭配上帶有水晶點綴的鏈帶細節，讓其包款整體吸睛又可愛。

3. Lisa/Louis Vuitton

Speedy P9 Bandoulière 25，$78,000

早前於日本度假的Lisa，則曬出一款Louis Vuitton男裝線的Speedy包！該包款在面料上有別於過去的帆布塗層材質，品牌以全皮質的製作方式呈現，不僅在質感上更為提升，搭配上鮮明的紅色配色，同時也能成為穿搭的焦點。

Prada品牌大使aespa Karina同款5款手袋推薦　打造優雅時尚風格10款全新名牌手袋吊飾推薦　LV×村上隆俏皮可愛　Prada百搭又實用

4. 韓韶禧/Dior

Lady D-Joy 手袋，$40,000

由經典包款「Lady Dior」所延伸設計的「Lady D Joy」，其時髦、摩登的輪廓，成為女性的心頭好。韓韶禧在一次的活動中，便拎著其包款現身，她以米白色的透膚典雅的洋裝作為穿搭，並藉由色系的呼應選用白色「Lady D Joy」包款，展現其完美的造型。

5. Mina/Fendi

小型款式 Fendi Spy，$26,400

Twice成員Mina身背的這款包，是源自於2007年Fendi所推出的「Spy」，因包蓋上宛如間諜的隱藏夾層而得名，到了本季品牌設計師以更為柔和的線條重譯，其可愛的外型，準備跟Peekaboo對戰誰才是Fendi的秒殺冠軍。

+23

6. 秀智/Celine

Teen Celine Lulu手袋，$14,000

總能給人青春意象的Celine，在早前推出一款半月包，同於過去大量的老花、Logo點綴，這款包以更為極簡的外型加上精巧的包身抓住眾人目光，在穿搭上秀智以全黑小洋裝與包款配色呼應，屏搭配上一只凱旋門圖樣絨毛掛飾，讓整體造型呈現出浪漫與可愛兼具的氣息。

7. 盧允瑞/Balenciaga

Le City橫款手袋，$17,500

盧允瑞早前無疑是Balenciaga的乾女兒！在近日的穿搭中，她以品牌代表性的新款機車包為搭配焦點，該包袋在近年藉由設計團隊的重塑，讓整體包身以更為摩登線條問世，率性與都會感的外型，同時也讓盧允瑞展現出不同以往的模樣。

10款入門輕奢品牌手袋推薦　Coach臘腸狗時尚率性　Maje適合上班5款老錢靜奢風手袋推薦　小CK、PEDRO平價高級　COS極簡控必買

8. Rosé/Saint Lauret

Icarino絎縫納帕皮手袋，$22,500

Rosé早前曬出的這款「Icarino」無疑是當今Saint Lauret最炙手可熱的包款！包身設計上以楞格紋絎縫方式呈現，並以品牌所寫字樣為焦點，其尺寸介於中型許小型包之間，整體兼具造型與實用性，絕對是本季的IT Bag。

9. 朴圭瑛/Gucci

Giglio系列大號托特包

在《魷魚遊戲》中表現亮眼的朴圭瑛，早前於一次工作中背上Gucci「Giglio」大包，隨性的姿態與模樣，展現出鬆弛自在的樣貌，而「Giglio」包款好保養及耐裝的特性，更成為近日品牌中最受女性歡迎的通勤包。

同場加映：買完手袋轉頭貶值？名牌愛好者揭5種不要買精品包：跟風款唔保值（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+10
ChatGPT列2025春夏必買5大流行單品　AI預測手袋、鞋子、衣服潮流經濟疲軟韓國年輕人唔再追名牌手袋？原來改崇尚「這1類」商品Hermès 2025春夏8款新手袋　Kelly新流蘇設計　顛倒Birkin勁吸睛5款女明星愛用大容量手袋　S.H.E Ella同款GUCCI水桶袋旅行都啱用8款入門款名牌手袋1萬5以下推薦　Celine小巧百搭　Tod's性價比高

延伸閱讀：

Chanel迷你包推薦這5款，粉色掀蓋包可愛度最高！

Coach通勤包推薦Top5！這款「流浪包」2萬元有找CP值很高！

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】

手袋
新款手袋
女士配飾
品牌潮流
時尚
消費時尚
時尚配搭
名人時尚
穿搭時尚
Dior
Miu Miu
Louis Vuitton
Mina
Fendi
Celine
Balenciaga
Gucci
Bella儂儂