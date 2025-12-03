韓星同款手袋9大推薦：Jisoo揹Dior白背包　 秀智用Celine半月包

K-Pop文化席捲全球，其影響力不止在音樂圈，時尚的趨勢與走向，亦持續隨著「韓流」發酵，準備好要買一款包犒賞自己了嗎？



我們整理9個韓星同款包推薦！讓愛包成癡的女孩，能擁有一張完美的購物清單！

9款一線韓星同款手袋推薦（IG@skuukzky；01製圖）

9款韓星同款包推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

1. Jisoo/Dior

超微型Dior Caro背嚢，$21,500



身為Dior代言人的Jisoo，早前曬出了一款品牌標誌性的白色後背包，該包款在設計上融入了藤格紋這項經典符碼，並巧妙的將CD縮寫字樣點綴其中，簡潔不過於複雜的外型，讓包款整體擁有優雅與休閒並存的氣息。

2. 張員瑛/Miu Miu

Matelassé軟羊革單肩包，$17,200



擁有甜美氣質的張員瑛，則在早前曬出一款Miu Miu包款，其設計以代表性的matelassé抓皺為設計焦點，搭配上帶有水晶點綴的鏈帶細節，讓其包款整體吸睛又可愛。

3. Lisa/Louis Vuitton

Speedy P9 Bandoulière 25，$78,000



早前於日本度假的Lisa，則曬出一款Louis Vuitton男裝線的Speedy包！該包款在面料上有別於過去的帆布塗層材質，品牌以全皮質的製作方式呈現，不僅在質感上更為提升，搭配上鮮明的紅色配色，同時也能成為穿搭的焦點。

4. 韓韶禧/Dior

Lady D-Joy 手袋，$40,000



由經典包款「Lady Dior」所延伸設計的「Lady D Joy」，其時髦、摩登的輪廓，成為女性的心頭好。韓韶禧在一次的活動中，便拎著其包款現身，她以米白色的透膚典雅的洋裝作為穿搭，並藉由色系的呼應選用白色「Lady D Joy」包款，展現其完美的造型。

5. Mina/Fendi

小型款式 Fendi Spy，$26,400



Twice成員Mina身背的這款包，是源自於2007年Fendi所推出的「Spy」，因包蓋上宛如間諜的隱藏夾層而得名，到了本季品牌設計師以更為柔和的線條重譯，其可愛的外型，準備跟Peekaboo對戰誰才是Fendi的秒殺冠軍。

6. 秀智/Celine

Teen Celine Lulu手袋，$14,000



總能給人青春意象的Celine，在早前推出一款半月包，同於過去大量的老花、Logo點綴，這款包以更為極簡的外型加上精巧的包身抓住眾人目光，在穿搭上秀智以全黑小洋裝與包款配色呼應，屏搭配上一只凱旋門圖樣絨毛掛飾，讓整體造型呈現出浪漫與可愛兼具的氣息。

7. 盧允瑞/Balenciaga

Le City橫款手袋，$17,500



盧允瑞早前無疑是Balenciaga的乾女兒！在近日的穿搭中，她以品牌代表性的新款機車包為搭配焦點，該包袋在近年藉由設計團隊的重塑，讓整體包身以更為摩登線條問世，率性與都會感的外型，同時也讓盧允瑞展現出不同以往的模樣。

8. Rosé/Saint Lauret

Icarino絎縫納帕皮手袋，$22,500



Rosé早前曬出的這款「Icarino」無疑是當今Saint Lauret最炙手可熱的包款！包身設計上以楞格紋絎縫方式呈現，並以品牌所寫字樣為焦點，其尺寸介於中型許小型包之間，整體兼具造型與實用性，絕對是本季的IT Bag。

9. 朴圭瑛/Gucci

Giglio系列大號托特包



在《魷魚遊戲》中表現亮眼的朴圭瑛，早前於一次工作中背上Gucci「Giglio」大包，隨性的姿態與模樣，展現出鬆弛自在的樣貌，而「Giglio」包款好保養及耐裝的特性，更成為近日品牌中最受女性歡迎的通勤包。

