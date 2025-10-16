日本最新「抽繩長褲」穿搭　4種混搭打造輕甜、優雅多變時尚造型

喜歡關注日本流行動態的大家，平時是不是會經常翻閱日雜，並觀察街頭時尚人士的穿搭動向，希望可以從中找出嶄新的造型靈感，近期有款長褲成為日本女子圈超夯必買，答案就是「抽繩長褲」。



設計重點著重在腰部具有「抽繩」細節，搭配不同褲子版型，以刻意不綁或打蝴蝶結的穿衣巧思，使單品增添一股輕鬆率性的氛圍，再加入短上衣、襯衫、背心等混合，加乘出好感又甜美的日系層次，想知道日本女生都怎麼搭抽繩長褲嗎？本篇為大家整理 4 套靈感參考，讓你外出缺乏混搭靈感的時候，也能輕鬆展現聚焦搶眼的率性氣息。

日本最新流行「抽繩長褲」4套混搭推薦，呈現率性甜美氣息（點擊放大瀏覽）▼▼▼

日系流行「抽繩長褲」4套時尚搭配（01製圖）

+ 9

LOOK 01. 透膚上衣 X 抽繩長褲

每到夏天便會回歸穿搭的「透膚上衣」，輕薄微透的材質面料，不僅可以製造整體清爽度之外，以透膚上衣與休閒風抽繩長褲混合，同時加強涼感舒適的穿衣體驗，隨性加上平底、娃娃鞋就很好看。

LOOK 02. 背心 X 抽繩長褲

背心向來是百搭好駕馭的單品必備，尤其背心能提升簡約率性印象，且通常都會以簡單剪裁的下身為搭配，所以抽繩長褲絕對是首推必穿，以背心 + 直筒抽繩長褲，連結好感滿分的親和印象，不論內搭白 TEE 或外搭襯衫，都可瞬間營造出豐富層次。

LOOK 03. 雪紡洋裝 X 抽繩長褲

當想營造女孩感氛圍的時候，選搭雪紡洋裝加乘，並加上棉質抽繩長褲混搭，將甜美和輕鬆感的兩種風格加乘，立即創造與眾不同的視覺火花，而融入荷葉、蕾絲的元素，使可愛氣息更加倍，還能帶來優雅的迷人質感。

同場加映：流行趨勢「透膚長襪」4種靈感搭配 加強設計巧思打造日系焦點（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 17

LOOK 04. 罩衫 X 抽繩長褲

日本女生最愛穿的罩衫，能快速變化知性或大人氣質的造型，選擇澎袖、打折設計上衣，讓衣著輕鬆擁有聚焦度，融入碎花抽繩長褲，為夏日展現令人為之一亮的日系 Look 。

本季必備抽繩長褲準備入手嗎？

利用抽繩長褲混搭不同款式的上衣，便能製造出休閒、率性、輕甜、優雅的多變造型，以上推薦 4 套穿搭靈感，大家也掌握其中秘訣嗎？接下來一起穿上抽繩長褲點亮日系街頭氣息。

同場加映：夏日美白必備10款防曬外套推薦 Uniqlo折疊方便 Muji修身又顯白（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 22

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】