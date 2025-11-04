秋冬復古POLO衫大熱　4種日系穿搭：短裙輕甜多變　長褲優雅知性

秋天來臨，每到此時便會開始搜尋新一季的流行元素，翻閱日雜或者各大日系服裝品牌，希望從中收集更多穿搭參考，而秋季給人的印象，通常將夏日繽紛活力，轉換成低調沉穩的色調，或者充滿層次細節的衣著，改成俐落簡單的款式，尤其2025秋冬掀起一股復古風潮，所以本季也很推購入一些復古款、洗舊風單品。



喜歡關注日本時尚動態的大家，相信一定都有發現，近期日本街頭女生紛紛穿上「POLO衫」打造外出Look，加上POLO衫非常有復古的印象，也剛好符合接下來的主流造型之外，透過不同混搭技巧，同時營造多變且不一樣的視覺層次，想知道有哪些穿衣技巧嗎？一起從以下4套衣著範本找靈感。

4類日系POLO衫穿搭（01製圖）

秋季日本女生都在穿的4類流行POLO衫混搭，營造多重視覺層次

LOOK 01. POLO衫+寬褲

POLO衫上衣通常給人率性的感受，所以非常推薦拿來搭配出男孩風，例如以POLO衫加卡其寬褲的穿衣組合，便能輕鬆展現休閒兼具的中性造型，隨性搭棒球帽、球鞋就很好看加分。

LOOK 02. POLO衫+壓線長褲

運用開襟領型設計的POLO衫，在穿著時能表達一股成熟大人感，不妨嘗試選穿POLO衫與壓線長褲，立即讓整體製造優雅知性氛圍，而壓線設計能加強腿部修飾之外，同時使腿部比例顯得修長又纖細。

LOOK 03. POLO衫+短裙

選用亮色系、條紋的POLO衫混搭短裙，不論是具戶外機能風的直筒裙，或者帶點可愛氣息的百褶裙花苞裙都很合適，讓原本單調造型傳達多變的衣著表情，快速展現專屬女孩魅力的輕甜層次。

LOOK 04. POLO衫+A字長裙

換上和短裙有著不同風格表現的A字裙，像是打褶、格紋的裙身款式，便能讓想營造的復古感更加凸顯，另外再加入白襪、樂福鞋，瞬間為外出時刻點亮令人為之一亮的日系時髦度。

秋季穿上POLO衫點亮日系造型

以上推薦4套POLO衫的搭配靈感參考，大家是不是也開始對POLO衫穿搭改觀呢？只要透過不同下身變換，便可讓衣著製造多元的時髦印象，接下來一起穿上它，為2025秋季打造日系復古魅力吧。

