2026秋冬4款名牌手袋｜CELINE「醫生包」鎖扣小機關精緻又顯高級

秋冬衣櫃還沒換季，精品包已經先展開一場「輪廓大戰」！



2026秋冬新包明顯不只靠Logo搶鏡，反而把重點放在包身線條與皮革表情，這次分享4款話題超熱的It Bag，偏愛日系質感穿搭的人，揹上就能把秋冬造型的時髦濃度直接拉高～

2026秋冬必備4款精品手袋（點擊放大瀏覽）▼▼▼

2026秋冬名牌手袋4款必收（LOEWE；01製圖）

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1. CELINE Flair：醫生包變時髦，開關鎖扣都有小機關

CELINE FLAIR IN SHINY CALFSKIN，$35,000

CELINE FLAIR IN GRAINED CALFSKIN，$34,000



經典醫生包到了CELINE手中，輪廓立刻變得更有時裝感。2026冬季全新Flair手袋從傳統醫生包取材，以俐落收束的頂部與覆蓋包身的翻蓋建立精準結構，下方則逐漸向兩側舒展，讓原本端正的包型多了一種自然垂墜的流動感，剛好落在「正式」與「鬆弛」之間。

真正值得近看的是五金巧思。經典Triomphe標誌縮小比例，融入全新Shadow旋轉鎖扣；闔上時，上下金色五金會拼合成完整Triomphe，旋轉打開後圖案隨之錯位，又露出另一枚標誌。連開包都像完成一個小小儀式，Logo存在感不必放大，反而更顯精緻，搭配秋冬大衣、西裝尤其有高級感。

2. Bottega Veneta Corso：編織包長出建築感，大容量也能很俐落

Bottega Veneta Corso，$35,200



由創意總監Louise Trotter操刀的全新Corso，完全是「能裝」與「好看」不必二選一的代表。設計延續2026秋冬系列對結構與柔軟關係的探索，以微帶摺線的托特輪廓為主體，正面鋪上大面積Intrecciato編織納帕皮革，兩側則加入絲滑皮革，材質反差讓極簡包型變得更有立體層次。

有趣的是，提把自然融入麂皮內裡與包身之中，視覺上幾乎沒有多餘線條，肩背時又能順著身體貼合。寬敞容量卻沒有傳統大托特的笨重感，配寬版西裝、長風衣或日系極簡針織都很百搭，屬於上班能裝、週末也不會太「公事包」的實用派精品。

3. LOEWE Whisker：「鬍鬚包」未背先有記憶點，三種背法超實用

LOEWE Small Whisker bag in glazed calfskin，$26,850



創意總監Jack McCollough與Lazaro Hernandez為LOEWE帶來的Whisker，光名字就很難忘。包款從有機生物形態取得靈感，柔軟亮面皮革形成自然垂墜的包身，再用帶有結構感的手柄拉出對比；加長拉鏈頭就像造型中的小尾巴，讓整體多了幾分玩趣。

更厲害的是特殊版型讓包包無論裝滿、放空、拿在手上甚至靜置，都能維持招牌摺疊輪廓。主拉鏈隔層、隱藏式扁平內袋兼顧收納，透過手柄連接結構還能切換手提、肩背與斜背，實用性直接拉滿。

4. BALENCIAGA HOURGLASS AVENUE：經典沙漏再進化，把高訂穿上包

BALENCIAGA Women's Hourglass Avenue Top Handle Bag Small in Raisin，$20,500



BALENCIAGA則把熟悉的HOURGLASS再往前推一步。冬季26 ClairObscur系列登場的HOURGLASS AVENUE沙漏包，由Pierpaolo Piccioli重新思考經典手提袋，以品牌Basque Waist輪廓為起點，弧形袋底呼應早期高級訂製服緊身胸衣的腰線，讓包包也擁有宛如服裝般的雕塑曲線。

材質選用重新演繹的Box Calf皮革，柔軟中仍保有挺度，自然光澤更能凸顯皮革紋理與摺痕。隱藏式第二手柄、可拆卸斜背帶提升日常實用性，大尺寸另有內部拉鏈袋與後置外袋；想把時髦度再往上加，修長East-West版本更直接換上金屬鏈帶。從經典沙漏到橫長比例，把BALENCIAGA最具辨識度的曲線重新寫了一遍。

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