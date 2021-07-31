復古風又起！精選5個外國二手手袋、潮流服飾網站　讓你網購尋寶

時尚10年一輪迴，近年又吹起復古風，還有什麼比在二手古著店挖寶更適合這熱潮？而對於不愛跟人狂撞包的女生們，帶著復古痕跡的二手包絕對是街上的特色款，這次編輯為大家準備了幾個線上的國外二手包與古著的購物網站，讓女生們就算因為疫情無法出國，也能大買一波！



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