斷捨離｜賣二手衫賺外快6要訣：速遞方法影響生意、衣服相點影？

如果你剛好在WFH期間找到空檔整理衣櫃，那現在就是上網變賣衣服的完美時機！ 你終於著手整理衣櫃了——但該怎麼處理那些不再穿的衣服呢？ 幸運的是二手轉賣正夯。近期一份來自寄賣網站Thredup的報告指出，這個市場在 2021 年前將迎來高達 69% 的大幅成長，其他轉賣平台也同意此強勁趨勢。

「我們發現寄賣者與買家在疫情中持續擁抱二手轉賣交易。」美國精品寄賣網站 The RealReal 女裝總監 Sasha Skoda 告訴《Vogue》，「困在家中的人們開始整理衣櫃讓生活更有條理，並透過寄賣賺取外快。」

對地球越來越多的顧慮，也提升了大家對二手時尚之興趣；延長衣物生命週期會減少其對環境的總體衝擊 ，並防止其進入垃圾堆填區。「在新冠肺炎疫情期間，有一股轉移到理智性消費的趨勢。」Vestiaire Collective 共同創辦人與總裁 Fanny Moizant 在香港（該公司亞洲總部）透過 email 解釋。「時尚愛好者在尋找品質更好，且有著可負擔價位的單品。」是時候出售那些在衣櫃角落塵封已久的單品了——以下是我們的建議。

想轉賣二手衣服及物品但無從入手？美國寄賣網站總監告訴你6大秘訣（按圖查看）▼▼▼

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1. 準備好你想賣出的物品

現在你的首要顧慮是衣物乾淨程度。 一項研究發現新冠病毒在布料上會存活到兩天，而世界衛生組織建議用洗衣精與 60°C - 90°C 機洗來確保所有細菌都被殺死。Depop 資深賣家支援經理 Jack Maitland 在倫敦透過 Zoom 表示：「寄出前你必須清洗所有物品。」另外，盡可能提高物品賣相也會增加售出機會。「用蒸氣或熨斗除去皺紋。」他補充。「這會讓你看起來更加專業。」

2. 在自然光下拍照

自然光是拍攝衣服時的唯一選項（不要開閃光），且要拍一些試穿照片。「親身試穿單品是很好的作法，因為這會讓潛在買家暸解其合身度」 Maitland 解釋，並補充你應該盡可能地多放照片。「（在 Depop）用上 4 張照片會大幅增加成交率；你也可以強調細節，拍攝標籤來證明是真品。」

3. 定價前先做好研究

當要為單品定價時，記得先做研究——包含哪個平台是上架的最佳選項。「要大略知道各設計師與款式通常有多少轉賣價值。」Skoda 建議。「簡單的作法是在轉賣市場查看現在價位。」你的單品現在正紅遍 Instagram 嗎？這也能提高成交價。Moizant 補充：「轉賣價值很大一部分取決於特定單品的聲量與需求，以及其狀態。」

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4. 誠實告知單品的使用狀態

不管是小斑點或缺鈕扣，二手物品有些瑕疵很正常。重點是要誠實告知任何缺陷，讓買家知道自己買了什麼（並確保往後成為受信賴的賣家）。Maitland 說：「要在敘述中講的非常清楚，並用相片呈現所有瑕疵。」

5. 提供快速方便的服務

如能提供快速方便的轉賣經驗，你就更可能獲得正面評價——然後會有更多人想向你購買。這代表即時回答所有問題，並盡快寄出物品。提供免運費也會有幫助。「買家在結帳時又少了一道障礙；這會讓你（在 Depop）成交的機會翻倍，」Maitland 解釋。「選擇可追蹤寄件，讓他們知道包裹已在路上了。」

6. 眼光放遠

如果你想長期經營轉賣事業，那就要盡可能地照料自己擁有的單品，這將讓你在未來賣到更高價錢。 Skoda 說：「不管是每季都幫秋季皮靴上優質的皮革保養劑，或僅是在不用時把包包放在防塵袋中，這些舉動對保值都很有幫助。」

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：疫情時代轉賣正夯，專家告訴你上網賣衣服的訣竅】