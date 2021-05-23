美白｜天生「黑底」註定輸蝕？3個顯白Tips輕鬆成為透明系女生

撰文：Dappei 搭配
最後更新日期：
春夏季節想讓自己變成透明系女神，肌膚看起來淨透亮白可是非常重要的一環，如果覺得化妝不夠，我們也能從衣著配色和穿搭材質上去做選擇，如果真的不知道怎麼判斷，搭編在本篇也提供最簡便的穿搭方法，讓你穿出透亮顯白感！
讓你顯白成為透明系女神的3大Tips，就算輸在起跑線，也能憑透明女神風贏在終點線！（點擊放大閱讀）▼▼▼
+14
+14
+14
Dappei 結語：
測試皮膚色調可能是本篇最難的步驟了，你可以從手臂血管顏色、金銀飾判斷法、色紙判斷法等，來得知自己的皮膚色調，或是更懶惰一點去看自己的粉底色號，不管是專櫃還是開架式通常都會有設定不同色調的顏色，查出來後就能進一步考慮配色方式嘍！
相關文章：Urcosme10大排名Kiehl's去黃 美白6貼士護膚品必選分成？（點擊放大閱讀）▼▼▼
+25
+25
+25
相關文章：39歲宋慧喬路人照顏值驚人 白滑皮膚如少女 4大美白秘訣公開（點擊放大閱讀）▼▼▼
+4
+4
+4
相關文章：凍齡｜45歲崔智友氣質女神穿搭 三種顏色百搭藍色上衣皮膚更顯白（點擊放大閱讀）▼▼▼
+6
+6
+6
相關文章：@cosme10大美白護膚好物 IPSA解決粉刺上榜開架牌勝Chanel（點擊放大閱讀）▼▼▼
+15
+15
+15
相關文章：春夏髮色｜日女生超愛「光線挑染」 冷色調配捲髮皮膚更顯白？（點擊放大閱讀）▼▼▼
+21
+21
+21
延伸閱讀：
春天野餐季來臨必須穿水水，「野餐穿搭」重點整理，人比花嬌迎接春暖花開！
想學穿搭，色彩更要好好學！穿搭新手必備《色彩之書》，帶你練習色彩運用基本功！
原文：沒有白肉底沒關係，學會「顯白」穿搭 Tips 就能散發輕盈仙氣，一起成為透明系女子！
【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】