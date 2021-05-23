美白｜天生「黑底」註定輸蝕？3個顯白Tips輕鬆成為透明系女生

穿搭筆記
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春夏季節想讓自己變成透明系女神，肌膚看起來淨透亮白可是非常重要的一環，如果覺得化妝不夠，我們也能從衣著配色和穿搭材質上去做選擇，如果真的不知道怎麼判斷，搭編在本篇也提供最簡便的穿搭方法，讓你穿出透亮顯白感！

讓你顯白成為透明系女神的3大Tips，就算輸在起跑線，也能憑透明女神風贏在終點線！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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Dappei 結語：

測試皮膚色調可能是本篇最難的步驟了，你可以從手臂血管顏色、金銀飾判斷法、色紙判斷法等，來得知自己的皮膚色調，或是更懶惰一點去看自己的粉底色號，不管是專櫃還是開架式通常都會有設定不同色調的顏色，查出來後就能進一步考慮配色方式嘍！

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原文：沒有白肉底沒關係，學會「顯白」穿搭 Tips 就能散發輕盈仙氣，一起成為透明系女子！

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】

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