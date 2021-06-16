減肥｜韓國節目實測「行樓梯」減21公斤　 李多海練出「蜜桃臀」

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-06-16 14:04

減肥｜臀部贅肉難減，韓國女星李多海分享以行樓梯方法極速瘦臀，韓國節目曾指有個案實測3週後，體重由68公斤減至公斤47，不只臀部，整體也變得不一樣，效果驚人； 李多海在小紅星親自示範，提醒行樓梯時，有一個發力位罝要做好，以免反效果出現「肌肉腿」。

爬樓梯可以強化心臟，有助提升心肺功能，而燒脂減肥效果可能超出你想像！韓國女星李多海在小紅書提到，韓國一個綜藝節目邀請真實個案測試「 行樓梯」的減肥效果，持續3週之後，體重由68公近減至47公斤，足足瘦了21公斤，究竟這方法是怎樣一回事？

「行樓梯減肥法」有實測者持續3星期反映其臀部、身型不但有明顯改變，體重更由68公斤減至公斤47(李多海@小紅書)

李多海在小紅書指出，節目中實測的個案，連續3週堅持每日30分鐘「行樓梯減肥法」，成功減去腰腹贅肉，臀部變結實，令人奇怪的是，3週實測期間，飲食習慣及日常生活並沒有大改變，仍有如此神奇效果。

早前李多海在小紅書親自教授「樓梯減肥法」，不少網民表示相當容易學習。(李多海@小紅書)

李多海亦在小紅書親自示範，她表示，瘦臀、減腹重點是走路姿勢，首先，雙腿僅記要以「11字型」先站立，而走樓梯姿勢亦不能只用前腳掌發力，因易造成是女人惡夢的「肌肉腿」，應用「後腳踭」發力，則訓練臀部肌肉可同時收緊腹部，令身型線條變好。

李多海指，所跨的台階愈高，能傳到臀大肌的力量就愈強，更可刺激臀大肌以達致鍛煉效果，每次堅持30分鐘或以上。

行樓梯減肥效果因人而異，但無論如何，多行幾步對身體健康有好處，大家乘地鐵或逛街有機會上落天橋，不妨多行樓梯，難度不高又有助減磅。

【按圖看】李多海示範「行樓梯極速瘦臀」方法，她提示要注意姿勢，運用臀部及腹部肌肉，注意跟踭發力位置▼▼▼

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